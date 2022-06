Když chce člověk vyjít s výbušnějším partnerem, může se snažit vyhýbat všem potenciálně konfliktním tématům a spouštěčům vzteku. Psychoterapeut a metodik Evžen Nový však varoval , že je tak možné přijít o svou identitu. Jako špatné řešení vidí i poučování toho druhého, co by měl a neměl dělat, neboť ho to přiměje k odporu. „Doporučuji spíše mluvit ze své pozice o svých pocitech. Říct: Já mám strach, když tohle děláš. Není mi to příjemné,“ poradil.