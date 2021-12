ČNB zvýšila svou základní úrokovou sazbu nečekaně a razantně na 2,75 procenta na počátku listopadu. Své sazby u spořicích účtů následně zvýšily některé větší či menší banky, ode dneška například nově stoupne úročení u České spořitelny či menší Hello bank!. Vyšší sazby při spoření nabízejí i některé jiné banky, často ale s různými omezeními (viz grafika).

Nabídka zhodnocení vkladůZdroj: DeníkČNB přitom do konce letošního roku bude o sazbách ještě jednou rozhodovat a analytici očekávají, že by základní úroky mohla dál zvýšit o čtvrt či půl procenta. Patrně i na to by pak banky dál reagovaly, i když nijak ostře.

„Je potřeba si uvědomit, že motivace bank je relativně malá,“ uvedl Jan Macek, vedoucí analytického oddělení Fincentrum & Swiss Life Select. „V současné době jsou ‚nacpány‘ hotovostí v rekordním objemu,“ připomněl.

Česká bankovní asociace uvedla, že letos v létě měli Češi na svých účtech celkem přes tři biliony korun. Tedy v souhrnu dokonce ještě o něco více peněz, než činí suma státního rozpočtu na minulý i letošní rok dohromady. Jen za září podle bankovní statistiky sestavované ČNB vklady dále stouply oproti srpnu o téměř 10,6 miliardy korun.

Existují i lepší řešení

Znalci se ale shodují na tom, že spoření na obyčejném účtu rozhodně není správnou cestou, jak své peníze zhodnotit. Stále totiž platí, že inflace je skoro šest procent, takže finance na spořicích účtech prodělávají. „Posláním spořicích účtů v bankách ani není, aby vložené prostředky ve vztahu k inflaci zhodnocovaly,“ popsal David Eim ze společnosti Gepard Finance. „U tak velice konzervativního produktu na to asi není prostor, takže mě nepřekvapuje, že to banky nechaly tak nízko,“ konstatoval.

Příliš drahou hypotéku je dobré řešit hned. Banka ji může prodloužit

Střadatelé navíc na část peněz získaných na úrocích přijdou kvůli zdanění. „Zaplatíte z toho patnáctiprocentní daň, takže když máte na účtu 200 nebo 300 tisíc, tak se ročně bavíme jen o stokorunách navíc,“ podotkl Eim.

Také podle Macka by peníze na spořicích účtech měly sloužit jen jako nezbytná minimální rychle dostupná rezerva domácnosti. „Pro dlouhodobější cíle je výhodnější použít jiné produkty,“ konstatoval Macek. O moc lepší to podle něj ale není ani u termínovaných vkladů. „Nejvyšších výnosů lze dosáhnout pomocí investičních fondů,“ dodal.

PŘEHLEDNĚ: Kdo vydělá na růstu sazeb ČNB. Běžná hypotéka zdraží až o třetinu

Velký zájem Čechů o spořicí účty potvrdil nový průzkum Expobank CZ. Alespoň jeden spořicí účet má vedle běžného účtu 61 procent lidí starších 26 let. Necelá polovina z nich na něm má desetitisíce korun, částku mezi 100 a 500 tisíci korun potom 43 procent dotázaných.