„Důvodem je obecná inflace, která prodražuje položky, bez nichž se vodohospodáři prostě neobejdou,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Jen v příštím roce by měly chemikálie potřebné pro dočišťování stočných vod zdražit o devět procent.

Celková drahota se tak podle vodohospodářů logicky projeví i na ceně pitné vody. Navíc cena vodného a stočného je cenou takzvaně věcně usměrněnou. Společnosti mají přesně stanoveno, které náklady mohou promítnout do koncové částky. „V okamžiku, kdy společnost něco pomine a dostane se do záporného hospodářského výsledku, pak se to může projevit někde jinde – třeba na zanedbané údržbě,“ vysvětluje výkonný ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák.

Dlouhodobě nejvíce za pitnou vodu platí lidé v severních Čechách. A zůstane to tak zřejmě i nadále. Od ledna tu odběratelé za kubický metr vody zaplatí 112,48 korun, což je o 7,68 korun více než doposud. „Ceny energií, materiálu k úpravě vody a pohonné hmoty rostou dvouciferným procentem. Sledujeme-li meziroční růst těchto položek, je navýšení cen o 7,3 procenta mnohem mírnější, než se dalo předpokládat. Je pravděpodobné, že nedosáhne ani růstu inflace na konci tohoto roku,“ vysvětluje mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Jedná se přitom o částku vyšší než v hlavním městě, kde lidé za vodu platí necelých 102 korun. I Pražané budou muset sáhnout hlouběji do kapsy při placení účtu. O kolik? To není zatím úplně jasné. I když společnost Pražské vodovody a kanalizace počítá s růstem cen o šest procent, vše se může ještě změnit.

Jak šetřit vodou?Zdroj: Infografika Deník„Definitivní číslo ještě není stanoveno,“ podotýká mluvčí Jan Mráz.Mírnější zdražení potká Budějovické. Radní města schválili navýšení cen o 3,8 procent, což je činí zvýšení měsíčních výdajů o necelých deset korun na jednoho odběratele. Naopak nehýbat s cenou vodného se rozhodli v Brně. O necelé dvě koruny tu podraží jen stočné.

Částky za vodného a stočného se v rámci Česka zásadně liší, a to i v řádek několika desítek korun. Zatímco například odběratelé Frýdlantské vodárenské společnosti zaplatí 126,45 korun, zákazníci společnosti Krnovské vodovody a kanalizace o zhruba 70 korun méně. Podle Viléma Žáka je chybou srovnávat jednotlivé vodárenské společnosti podle koncových cen. Každá „vodárna“ má totiž svá specifika. Rozhodující jsou například typy zdroje pitné vody či nutnosti investic do infrastruktury.

„Povrchová voda je náročnější na konečnou úpravu. Kvalitní voda z podzemí se sice nemusí chemicky upravovat, zase je ale čerpána z hloubky, což je energeticky náročné. Stejně tak je to otázka technického stavu infrastruktury. Srovnávat tak jednotlivé vodárny je míchání jablek s hruškami,“ dodává Žák.