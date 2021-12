České domácnosti jsou plné nejnovějších technologií. Mobilní telefon, tiskárna, ale také robotické vysavače se staly jejich nedílnou součástí. Mnoho z nás ani na chvíli nepřemýšlí příliš o výměně staršího telefonu či notebooku, jakmile zjistíme, že již není „ve formě“. To samé ovšem neplatí pro domácí spotřebiče. U nich v drtivé většině čekáme, až doslouží.

Přitom jejich včasná výměna nejenže potěší hospodyni, ale především rodinný rozpočet. Díky nejmodernějším modelům a typům lze ušetřit tisíce korun ročně. Kde a jak?

Teplo

Ideální komfortní teplota v domě či bytu by měla být 21°C, v ložnici pak o tři stupně méně. Každý další stupeň na víc znamená nárůst spotřeby energie až o 6 procent.

Radiátory

Topíte v domě, bytě a přesto je vám zima? Zaměřte se na výkon radiátorů. Určitě by neměly být zastíněné nábytkem, ale také závěsy či dlouhými závěsy. To vše snižuje cirkulaci teplého vzduchu. Vhodné je na zeď za radiátorem, pokud není izolovaná, nalepit speciální fólii, která odráží teplo. Tímto opatřením ušetříte i stovky korun ročně.

Větrání

Často, pravidelně, krátkou dobu a intenzivně. Správné větrání ušetří ročně i stovky korun za vytápění. Velmi častou chybou je dlouhodobé pozvolné větrání, které ochladí stěny domu, bytu.

Okna

Už jen výměnou starých skleněných oken za nová plastová se zdvojeným sklem snížíte spotřebu energie na vytápění až o 25 procent.

Zateplení domu

Jedním z efektivních nástrojů jak ušetřit peníze za vytápění, je investice do zateplení. Správně navrženou technologií lze ušetřit až 50 procent.

Lednice

Pokud vyměníte starou lednici za novou úspornou v kategorii A + a výše, můžete ušetřit až 20 procent z celkových ročních nákladů.

Pračka

Snižte teplotu vody při praní. Místo 90°C navolte 60°C. Jen tímto krokem lze ušetřit až čtvrtinu výdajů na praní. Stejně tak vždy dejte prát prádlo, jakmile zaplníte celou kapacitu pračky.

Ohřev vody

Bojler nastavte na teplotu ideálně na teplotu 55 °C. Jedná se o teplotu, kdy již nemá šanci přežít bakterie legionella. Každý další stupeň navíc znamená, stejně jako u topení, zvyšování nákladů o 6 procent.

Žárovky

Staré klasické nahraďte za nové. Sice počáteční investice je vyšší, ale rozhodně se vyplatí. LED žárovky jsou o 80 procent úspornější. Při výměně 10 žárovek ročně ušetří klidně i tři tisíce korun.

Nabíječky

Když poslouží, měly by se ze zásuvky vyndat. Nikoliv pouze odpojit zařízení. Je to otázka úspory v řádech stokorun ročně, ale i bezpečnosti. Je řada případů, kdy od zapojených nabíječek začalo hořet.

Jističe

Pokud doma již nevyužíváte staré přístroje v podobě cirkulárky, pak si nechte překontrolovat jistič. Je dost možné, že máte silný a platíte zbytečně vysoký měsíční paušál. Například výměnou třífázového jističe o velikosti 40 A na jednofázový o velikosti 25 A lze ušetřit i stovky korun za rok.

Pohotovostní režim

Kdo by chtěl čekat, až se kompletně načte systém v notebooku, až se „chytne“ modem, set-box a samotná televize. Většina domácností nechává tato zařízení v takzvaném pohotovostním režimu. I tady lze ušetřit. Pokud budete vše poctivě vypínat, lze ušetřit i 1 500 korun ročně.

