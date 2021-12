Sjednáváte si po trpké zkušenosti s Bohemia Energy nebo jinými distributory novou smlouvu s dodavatelem energií? Potom pro vás máme několik tipů od odborníků, na co si dát pozor, abyste znovu nesplakali nad výdělkem. Smlouvy často skrývají vedlejší podmínky, o kterých vám obchodník neřekne.

První pohled na cenu

Pokud vybíráme podle internetových srovnávačů, je nutné především zkontrolovat cenu. Předejdeme tak nepříjemným komplikacím. Některé navíc protiprávně udávají cenu bez daně z přidané hodnoty, i když jsou zodpovědné za to, že uvedené číslo nebude uživatele mást.

Zkrachoval mi distributor. Jak si mám vybrat na webu toho nového

Důkladně si prostudujte celou smlouvu

Důležitá není jen samotná cena, ale je třeba dobře znát i dobu platnosti smlouvy, podmínky skončení smluvního vztahu a případné sankce za její předčasné ukončení.

Jakou smlouvu podepsat

Smlouva musí být jasná, srozumitelná a nabízené služby nesmí být označeny klamavým způsobem, a to ani ve smlouvě, žádné její součásti (všeobecné obchodní podmínky, ceníky) ani v průvodní komunikaci, která uzavření smlouvy předchází.

Pozor na skryté související služby

Kámen úrazu může být právě v obchodních podmínkách nebo ceníku. Není vyloučeno, že obsahují důležité závazky, o kterých samotná smlouva mlčí. Ověřte si, zda se podpisem smlouvy nezavazujete k placení dalších služeb, které nemusíte chtít využít může jít o pojištění, ale i služby zámečníka, opraváře či elektrikáře.

Na dobu určitou, nebo neurčitou?

Klienti se musí rozhodnout, zda uzavřou smlouvu na dobu určitou, anebo na dobu neurčitou. Tu lze vypovědět snáz, je ale potřeba ohlídat, zda pro ně nejsou podmínky výpovědi a výpovědní doba nevýhodné. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze kdykoliv ze zákona vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. V případě, že je ve smlouvě uvedena delší výpovědní doba, zkracuje se automaticky na tři měsíce.

Solární boom. Energetická krize zvedla zájem Čechů o fotovoltaické elektrárny

Fixní, nebo dlouhodobou smlouvu?

Důležité je zejména co nejrychleji opustit extrémně drahý režim dodavatele poslední instance. Navíc jej mohou zklamaní klienti Bohemia Energy využívat jen nejdéle šest měsíců. Vhodnou variantou může být fixace ceny. „Pokud je fixní cena v rozumné výši, případně pokud je jedinou nabídkou dodavatele energií, bude rozumné takovou smlouvu uzavřít,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Na velikosti záleží

Kromě Bohemia Energy již ukončila činnost řada dalších dodavatelů: A-Plus, Blue-gas, Comfort Energy, Corasta, Eagle Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy, Kolibřík Energie, Skautská Energie , X Energie a nově také Ray Energy. Podle znalců není vyloučeno, že konec čeká i některé další společnosti. Zákazníci by se podle nich neměli spálit, pokud si vyberou některou z velkých a zavedených dodavatelských firem s dlouhou tradicí.

PŘEHLEDNĚ: Jak ušetřit na drahé elektřině? Vypojte nabíječku, snižte teplotu

Kde si může zákazník stěžovat?

Pokud se budete cítit podvedeni zprostředkovateli dodávek energií či organizátory energetických aukcí, je dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce. Oslovit můžete její krajský inspektorát, kontakty na něj najdete na www.coi.cz. Na případné nekalé obchodní praktiky samotných dodavatelů elektřiny a plynu se zaměřuje Energetický regulační úřad, kontaktovat jej můžete přes jeho internetové stránky www.eru.cz.

