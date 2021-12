Zdroj: DeníkCo vše najdete ve speciálu Deníku?

· Jak dobře najít dodavatele energií a jak neudělat chybu v nové smlouvě

· Co radí specialista na energie· Příběhy obyčejných lidí, kteří naletěli Bohemia Energy

· Kde v domě či bytě ušetřit za energie

· Jak na zateplování a zelenou úsporám

· Jsou kamna řešením? A co pevná paliva?

· Jak neprojíst výplatu

· Jak si poradit s hypotékou nebo úvěrem

· Proč chyběl adBlue, jak si poradil s drahou dopravou

· Zdražování v historii a trochu nevážně

· Rozhovor: Kdy to všechno skončí aneb světlo na konci tunelu

Bohatá nabídka

Na trhu působí několik desítek aktivních dodavatelů. Správný srovnávač by tedy měl skutečně nabízet srovnání úplné nabídky na trhu, nebo aspoň její významné části. „Porovnává-li kalkulačka jednotky nabídek, není úplná,“ uvedl pro Deník mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Pozor na chytáky obchodníků aneb podepisuji novou smlouvu

Pozor na data

Mnohé srovnávače nejprve po klientovi vyžadují zadání osobních údajů. Ty potom obvykle využívají k marketingovým účelům, zejména k telefonickému prodeji. „Rozmyslete si, zda je provozovateli srovnávače svěříte,“ nabádá zákazníky Kebort.

Ověřujte si vše přímo u dodavatele

Nespoléhat se na internetové srovnávače doporučuje spotřebitelská organizace dTest. Vhodný je podle ní hlavně cenový kalkulátor přímo na stránkách ERÚ na adrese www.eru.cz/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek. „I v tomto případě by si však spotřebitelé měli všechny uvedené nabídky ověřit přímo,“ řekla Deníku ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Zkontrolujte si výpočty

Některé srovnávače mohou preferovat jednoho dodavatele a jeho produkty, v čele tabulky se tak může umístit spíš jako placená reklama. Nejlepší je, srovnat si výpočty užitím různých kalkulaček u stejného produktu. „Lidé by si měli u nových smluv jednotlivé nabídky porovnat sami, tak jako to dělají třeba při koupi nového auta,“ řekl Deníku ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

PŘEHLEDNĚ: Jak ušetřit na drahé elektřině? Vypojte nabíječku, snižte teplotu

Co přesně platíte?

Zákazníci by si měli důkladně ověřit konečnou cenu, kterou za energie zaplatí. „Někteří dodavatelé v nabídkách protiprávně uvádějí ceny bez DPH,“ varuje Hekšová z dTestu. Je také potřeba znát, zda konečná cena zahrnuje také stálou měsíční platbu, tedy částku bez ohledu na spotřebu, například podle typu jističe. Nezanedbatelnou roli mohou hrát i různé administrativní poplatky.

Na telefonáty nereagujte

Pokud by vás údajný zprostředkovatel energií kontaktoval telefonicky, je nejlepší ihned zavěsit. „Spotřebitelům rozhodně doporučujeme neříkat do telefonu ‚ano‘ na žádné nabídky, protože i tak lze uzavřít velmi nevýhodnou smlouvu,“ varuje Hekšová z dTestu. Lepší vždy je, nechat si nabídku zaslat písemně. „Problémů s telefonickým prodejem, zvláště pokud jde o energetické zprostředkovatele, řešíme se spotřebiteli v tisících případů ročně,“ potvrzuje Kebort z ERÚ.

Falešní úředníci

Energetičtí „šmejdi“ se podle ERÚ nyní někdy vydávají za jeho pracovníky, kteří jdou lidem „pomoci“ s dodavateli poslední instance. „Ve skutečnosti nabízeli účast v pochybných aukcích dodávek energií,“ uvedla Hekšová.

Solární boom. Energetická krize zvedla zájem Čechů o fotovoltaické elektrárny

Falešné fixace

Novým „fíglem“ dodavatelů jsou podle Energetického regulačního úřadu smlouvy na údajně fixované ceny, u nichž si ale dodavatel vymíní možnost jednostranně je změnit, nebo dokonce kdykoliv vypovědět. Jde o obdobný postup, který využila Bohemia Energy. „V praxi je pak nic nenutí aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu,“ uvedla členka rady ERÚ Markéta Zemanová, podle které jde o nekalou obchodní praktiku.

Odstoupení od smlouvy

Pokud dodavatel kvůli růstu cen energií na mezinárodních trzích oznámí výrazné zvýšení ceny nabízeného produktu, může odběratel s dlouhodobou smlouvou od dosavadního kontraktu podle zákona odstoupit. Jinak jim při odchodu od dodavatele mohou hrozit vysoké smluvní pokuty.

PŘEHLEDNĚ: Jak snížit drastické účty? Jedna žárovka ušetří i čtyři stovky ročně

Šmejdům se už krátí čas

Trh zprostředkování energií je stále neregulovaný, zprostředkovatelé se budou ze zákona muset registrovat u Energetického regulačního úřadu až od příštího roku. Protože jim zbývají již jen pouhé týdny, kdy jsou „bez dozoru“, může to vést k jejich zvýšené aktivitě.

Kde hledat pomoc

Spotřebitelská organizace dTest nabízí informace v brožuře Jak se vyznat v energetice, kterou si lze zdarma stáhnout na www.dtest.cz/energetika. Lidé se také mohou obrátit o radu na jejím telefonním čísle 222 767 224.

Víte, že…

platnou smlouvu můžete uzavřít i při nechtěném telefonátu, třeba nevědomky?



Volající se obvykle tváří, jako by nabízel nezávazné přihlášky do aukce. Pokud zaskočení lidé přisvědčí, vyloží si to jako závazný souhlas s distančním uzavřením smlouvy. „I smlouva uzavřená po telefonu zavazuje, a když například odmítneme podepsat smlouvu s vítězem aukce, do které jsme se ‚nezávazně‘ přihlásili, vystaví nás zprostředkovatel sankci,“ řekl mluvčí ERÚ Kebort. Doporučuje proto, nechat si vždy nabídku zaslat písemně, a nikdy nic po telefonu neuzavírat.