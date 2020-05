To však v uplynulých týdnech vzalo zasvé. „Doufáme, že se tam s rodinou brzy podíváme, protože se nám stýská a těšíme se tam. Teď jsme ale rádi, že jsme v pořádku doma a bydlíme právě v Česku, kde máme skvělé zdravotníky.“ Alice nepodceňuje ani bezpečnost – a k respirátoru si bere i brýle.

S dětmi a partnerem Michalem jste zvyklí trávit hodně času spolu. Teď se tedy musíš cítit jako ryba ve vodě.

Je to přesně tak a teď to bereme jako obrovskou výhodu. My spolu dokážeme všichni fungovat, aniž bychom si lezli na nervy. Na Tenerife jsme byli pohromadě šest týdnů v kuse a za celou dobu jsme se nepohádali. Takže pro nás není současná situace nic, na co bychom nebyli zvyklí.

Učíš se doma s dětmi?

Musím říct, že obdivuju všechny, kdo se se svými dětmi doma učí, protože já to zvládám s obrovským vypětím. Ale pomáhám jim a na všechno dohlížím. Angličtinu se oba učí po Skypu, což je perfektní, a doufám, že se k tomu časem přidá i čeština a matematika.

Ještě předtím, než vláda rozhodla o povinném nošení roušek, jsi sama vyzývala veřejnost k jejich nošení, a dokonce jsi šla příkladem.

Ano. A měla jsem to promyšlené. Na nákup jsme se s Michalem vydali – i když se to nemá – ve dvou. A v plánu byla efektivní taktika. Rozdělili jsme si obchod na dvě půlky a každý měl seznam, co v té své části nakoupit. Plavecké brýle, které jsme zvolili jako ochranné, se ale začaly hrozně mlžit, takže jsme časový rekord opravdu netrhli a byli jsme rádi, že jsme trefili zpátky na parkoviště. (smích)

Jak tvé děti snášejí nošení roušek, když jdete ven?

Musím říct, že velmi dobře. Nemají s tím problém. S Aličkou jsme dokonce musely nasadit respirátory a vydat se k zubaři, což se v této době ukázalo jako velký problém. Pohotovosti mají zavřeno a my potřebovaly vyřešit akutní problém. Naštěstí nás zachránili ve Swiss Dental Clinic, kde mají otevřeno, a navíc z hlediska aktuální situace i vše hygienicky skvěle vyřešeno.

Spousta známých tváří se snaží v současné době přispět se svou troškou do mlýna a nějak pomoci, a ani ty nejsi výjimkou.

Vzhledem k tomu, že neumím šít, tak jsem se domluvila s jednou hodnou paní a i dalšími ochotnými lidmi na šití roušek. Nějaké už jsem věnovala Kapce naděje a další putují do domova seniorů, kam jsem zároveň po dohodě s firmou Dr. Oetker nechala odvézt dvě stě pizz. Babičky měly radost, dědečkové měli radost a já samozřejmě taky.

Pro pobavení jsi zveřejnila fotku z dětství, kde jsi se svou sestrou. Váže se k ní nějaká historka?

Moje děti si před pár dny stěžovaly, že jsou jim krátké tepláky, že by potřebovaly nové. Tak jsem jim řekla, že mají smůlu, protože nové jim přes internet objednávat nebudu. Tou fotkou chci vlastně všem lidem vzkázat, ať neřeší, jak dlouho budeme muset být doma. Jestli jim děti vyrostou z bot nebo tepláků. My jsme totiž dřív nosili kalhoty nad kotníky celé dětství, a teď jde především o zdraví nás všech.

