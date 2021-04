Současně ale spustil lavinu podpory a komentářů nejen ze strany maminek, kterým kojení připadá naprosto přirozené. Jitky se rázně zastala její kamarádka, tehdy ještě těhotná moderátorka Zorka Hejdová, která už se také raduje z chlapečka Nikolase s tím, že se jí líbí citlivě zachycené okamžiky při kojení a že se na jejím profilu takové fotky rozhodně objevovat budou.

A přidaly se i další slavné české krásky Michaela Ochotská, Veronika Kašáková nebo manželka Libora Boučka Gabriela. Svoji podporu vyjádřily i fotografiemi, na kterých krmí své ratolesti. „Kojte, když to jen malinko jde, je to nejlepší pro miminko a maminku a ne, nevystavujeme prsa. Vystavujeme pouto, nejzdravější a nejdůležitější pouze mezi dítětem a matkou," vyzvala ostatní maminky Veronika Kašáková.

Přidala se i zpěvačka Monika Bagárová. „Tuhle fotku postuji v návaznosti na moje milé kolegyně, Jitku Nováčkovou a Zorku Hejdovou. Proč se někteří lidé pohoršují nad fotkou při kojení, ať už doma, nebo na veřejnosti? A odhalené zadky a prsa vidět každý den, jen co ráno otevřeme Instagram, je o. k.? To nikomu nevadí? Kojení vnímám jako krásné propojení sebe a mojí Ruminky. Nestydím se za to a při zachování decentnosti to určitě jde i na veřejnosti. Jen můj názor, který jsem s vámi chtěla sdílet,“ napsala Bagárová. „Jak já se na tohle propojení těším,“ přidala se i Jágrova expřítelkyně Veronika Kopřivová, která už se brzy dočká miminka se svým partnerem Miroslavem Dubovickým.

Modelka Jitka Nováčková na celou situaci zareagovala s úsměvem a vysvětlením, že kojení nevnímá jako sexy akt. „Myslím si, že to vůbec není o tom, že se matky snaží vystavovat prsa na Instagramu. Tohle pochopí maminky. Věřím, že pro většinu maminek to opravdu není o prsu, ale o spojení maminka a dítě. Není to o chlubení, že máte větší prsa a hrozně je chcete ukazovat světu. Pořád je to krmení dítěte a já to nevnímám tak moc intimně, ale to neznamená, že to někdo bude vnímat stejně. Takže chápu a respektuji maminky, pro které je to interní a nikdy by to nesdílely,“ uvedla na Instagramu s tím, že nevnímala odhalené tělo příliš intimně ani v minulosti, a to se nezměnilo ani po porodu její holčičky.

Vliv na to podle ní má její profesní život, kdy fotila spodní prádlo a předváděla plavky před plným sálem lidí. „Stejně tak, jako mě nevzrušují cizí prsa, tak mě nevzrušují ani ty moje. Nikdy jsem například neměla problém s opalováním nahoře bez. Cítím se spokojeně a když si chci opálit prsa, tak si sundám podprsenku,“ říká Nováčková. „Od doby, co je na světe Lea už to nejsou moje prsa, ale sdílená prsa. Najednou se ta intimita úplně vytratila. Když vás učí v porodnici kojit, tak vám sahají na prsa sestřičky,“ dodala s tím, že právě tohle pro ni bylo na začátku nepříjemné.

Podpora i pohoršení

I když většina komentářů na sociálních sítích kojící maminky podporuje, najdou se i odpůrci, kteří projevili pohoršení až znechucení nad kojením na různých místech.

„Kojení je to nejkrásnější, co mezi matkou a dítětem může být. Kojím kdykoliv a kdekoliv. Nebudu upírat dítěti jídlo jen proto, že to někoho pohoršuje. Komu to vadí, ať se jednoduše nedívá,“ objevuje se v reakcích nejčastěji. „Na těch fotografiích není nic erotického a nejsou určeny jako „návnada na chlapy“, ale oslava mateřství. Jistě, hranice máme každá jinde. Kojila jsem i na veřejnosti, ale diskrétněji, tak mi to vyhovovalo. Tady to maminy schytaly pouze proto, že jsou známé osoby a byla možnost jim to anonymně a zbaběle nandat, protože úspěch se v Čechách neodpouští,“ reagovala například Lucie Jeřábková.

„Nějak mě to nepohoršuje a nevidím na tom nic špatného. Spíš mě udivuje, jak to některou maminku napadne vzít si v takový kouzelný moment, jako je kojení miminka, telefon do ruky a fotit se,“ přidala se další z žen.

Mnohé z reakcí souhlasí s tím, že kojení je intimní spojení mezi maminkou a dítětem, ale určitou formu decentnosti je třeba zachovat. Odpůrci kojení na veřejnosti mají ale jasno: „Je to strašné. Kojení na veřejnosti nedávám – speciálně v restauraci, kde pracuji. Toto vážně nepatří na veřejnost!“

„Normální ženská asi nepřijde a nikde neukazuje prsa. Tak nevím, proč to dělat při kojení a povídat, jak má dítě hlad.“ „Nevím, co je to za módu ukazovat se při kojení a fotit těhotenská břicha. Má to zůstat doma mezi mnou a manželem. Je to intimní věc. Za chvíli bude v módě ukazovat zadky na WC,“ zaznělo mimo jiné z tábora kritiků.

O tom, že kojení je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření, jakým maminky mohou chránit nejen zdraví svého miminka, ale i to svoje, nelze pochybovat. Podle lékařů má kojení zásadní význam pro raný vývoj mozku dítěte a delší doba kojení souvisí se zlepšením IQ a kognitivních funkcí v pozdějším období dětství. Mateřské mléko také snižuje riziko nemocí a alergií. Kojící ženy mají navíc nižší riziko vzniku rakoviny prsu.

Kojit se dá i na veřejnosti a nakrmit dítě v soukromí tak, aniž by si toho někdo všiml. Část společnosti je ale do určité míry prudérní a kojení na veřejnosti zásadně odsuzuje s tím, že by prso nemělo být v žádném případě vidět. Pomíjí přitom to, že to na pláží nebo koupališti při opalování nahoře bez nikomu nevadí. Při pohledu na obnažené ženy na pláži totiž vnímají muži ženská ňadra jako symbol sexu a erotiky. Pohled na kojící ňadro, kde už se nejedná o erotický symbol, ale některým mužům vadí.

Jednoduché řešení

Na to, aby maminka nakrmila své dítě v klidu, pohodlí, kdekoli a tak, aby přitom nikoho nepohoršila, existuje jednoduché řešení. Je jím hezké a kvalitní kojící oblečení. Podpořit komfort maminek při kojení se rozhodla Pavla Šťastná, která na eshopu Krásná mamka nabízí u nás vyráběná kojící trička, mikiny i slavnostní šaty.

„Přejeme si, aby se každá kojící maminka cítila příjemně, elegantně a aby pro ní bylo kojení pohodlné a diskrétní – ať už kojí kdekoliv a kdykoliv. Šijeme proto českou konfekci kojicího oblečení a spolupracujeme s jedním z britských renomovaných obchodů pro těhotné a kojicí maminky, který “ozvláštňuje” naší konfekci netradičními kousky,“ uvedla Pavla Šťastná.

Maminkám se snaží vyjít vstříc i některá nákupní centra, obchody pro děti a supermarkety, které mají speciální místnost, kde mohou svá miminka v klidu a pohodlí nakojit i přebalit.

Není to rozhodně poprvé, co jsme na sociálních sítích svědky bitvy za odtabuizování kojení. V roce 2009 došlo v Praze k hromadnému focení kojících žen. Necelá sedmdesátka kojících maminek se sešla v pražských Holešovicích, aby tak vyjádřila svůj odpor proti internetovému portálu Facebook, když odstranil ze svých stránek právě fotky s tematikou kojení s tím, že takové fotografie na internet nepatří. Akci zorganizoval server o mateřství Babyweb.cz.

„Naší akcí chceme upozornit, že kojení dítěte patří k těm nejpřirozenějším činnostem, tudíž i fotografie kojící ženy na internetu je přirozená a nikoli pohoršující,“ uvedla šéfredaktorka www.babyweb.cz Jarmila Jelínková. Kojící matky fotografovala tehdy též kojící matka Sára Saudková.

Kojení se na sociálních sítích neřeší jen u nás, ale samozřejmě i ve světě. I tam fenomén poslední doby podporují fotografiemi, na kterých krmí své děti, známé celebrity. Například modelka Gisele Bündchen na snímku kojila, zatímco ji tým vizážistů připravoval na přehlídku. Studenti university v severním Texasu zase prostřednictvím kampaně upozorňovali na diskriminaci kojících matek, které byly nucené krmit své děti i na tak nevhodných místech, jako jsou veřejné záchodky.

Také Papež František před pár lety pohoršil konzervativní křídlo katolíků, když při křtu novorozenců v Sixtinské kapli vyzval matky aby své děti, pokud začnou plakat nebo budou mít hlad, bez váhání nakojily.

Přístup veřejnosti a právní ochrana kojení na veřejnosti se liší země od země. Ve většině západních zemí je kojení na veřejnosti akceptováno. V afrických zemích se jedná o zcela normální a nikým nezpochybňovaný standard. V Saúdské Arábii je naopak kojení na veřejnosti zákonem výslovně zakázáno.