Úspěšná vizážistka a kosmetička zde umožnuje ženám proniknout do tajů světa make-upu a péče o pleť, poskytne kosmetické poradenství i kurzy líčení. Jak sama říká, preferuje a dodržuje známé motto, že každá žena může být krásná.

Narozdíl od obdobných salonů krásy chce Vladislava Krajníková nabízet mimo obvyklé služby i péči, za kterou klienti jinak chodí na vybrané kliniky krásy a estetické chirurgie. Vizážistka spolupracuje s pražským kadeřníkem hvězd Tomášem Arsovem, který je i kmotrem jejího salonu a s nímž natáčela televizní pořad „Tomáš Arsov v akci“.

„V něm pomáháme ženám ke změně vizáže přirozenou cestou, nikoli za pomoci plastických operací,“ vysvětlila. Natáčení pořadu, ve kterém s Tomášem Arsovem mění vzhled obyčejných žen, je podle ní náročné.

„Je to práce na 12 hodin denně po celý víkend. Na jeho konci jsme hodně unavení. Jsme ale skvělá parta a na "place" panuje dobrá nálada, což velmi pomáhá. Jsem ráda, že i díky velké náhodě mám možnost u toho být. Tomáše mám ráda jako člověka a celý projekt je pro mě obrovská nová zkušenost. Bohužel korona krize natáčení na jaře prozatím zastavila.“

Typů salonů krásy, který Vladislava Krajníková v Teplicích provozuje, je v Česku a na Slovensku jen několik desítek.

„Mým cílem je, abych poskytla svým klientkám příjemné prostředí. Už jen tím, že vstoupí a díky vůni se v těchto prostorách cítí dobře. I když i já nemám každý den třeba úplně ideální, snažím se, aby zde se mnou byly rády. Každý, kdo pracuje v podobné oblasti, je totiž tak trochu i psycholog.“ Důležité je podle ní poskytovat profesionální a kvalitní služby. Pečlivě proto vybírá, s kterými produkty pracuje a které následně i prodává.

Nejraději pečuje o obyčejné ženy, které její služby nejvíc ocení.

„Ve svém profesním životě jsem měla možnost pracovat s mnoha známými tvářemi. Ale pořád mě tak nějak víc naplňuje líčit či učit make-up obyčejné ženy, být s nimi ve svatební den, kdy je nenalíčené z župánku vypouštíte jako krásné nevěsty. To proto, že od nich máte ihned zpětnou vazbu. Je krásné vidět, jak se prohlížejí v zrcadle, jak se cítí dobře díky maličkostem a rády se k vám vrací,“ vyznává se vizážistka.

„Snažím se přicházet stále s něčím novým a zajímavým. Ať už je to neinvazivní procedura V-carbon, která se provádí na významných klinikách plastické chirurgie a u nás ji mohou poskytovat jen vybrané kosmetické salony. Aktuálně také V-metall, který zajistí okamžitý lift obličeje, projasnění a zjemnění pokožky pomocí platiny a diamantového prášku. Jako novinku v těchto chladných dnech klientky jistě ocení úžasné tichomořské obličejové rituály s teplými mušlemi či kokosovými měšci stejně jako speciální, „neinvazivní“ úpravu obočí hennou, která je tolik žádaná.“

Jak říká, každá klientka je pro ni VIP. I když líčila třeba Evu DeCastelo, Lucii Smatanovou, Innu Puhajkovou či Olgu Lounovou. Dlouhodobě pečuje také o Lenku Kocmanovou Taussigovou, s níž spolupracuje na projektu Krása pomáhá dětem.

A jaké nové trendy se v tomto oboru objevují či chystají?

„Bohužel aktuální celosvětová situace hodně věcí zbrzdila. Vnímám, že mnoho mých kolegyň má nyní existenční problémy. Klientky jim ubývají, některé dokonce své salony zavírají. Přestože já prostor pro nové klientky stále mám, kromě nařízeného uzavření salonu a chybějícího výdělku, což je po finančně náročné rekonstrukci salonu hodně těžké, mě krize nijak výrazně neohrozila. Všechny klientky se po zprovoznění salonu ihned vrátily a já jsem jim za to vděčná. Nicméně vnímám, že i trendy a nové věci mají díky tomu všemu tak trochu skluz. Dostávají se k nám se zpožděním nebo je zboží nedostatek.“

V oblasti nehtové modeláže jsou podle jejích slov aktuální spíše pastelové barvy. Pro podzim hnědé, světle růžové či jemné zelené. Pro zimní období pak výraznější studené růžové odstíny, šedá, světle pastelově fialová a samozřejmě třpyt.

„U make-up trendů bývám opatrnější. Tam vždy prioritně vnímám typ a zvyklosti klientky. Jsem zastáncem spíše přirozenosti. A to vnímám například i u úpravy obočí. Stále více žen vyhledává možnosti, jak své obočí upravit bez nutnosti tetování, například barvení hennou či laminací obočí. Ale hlavně je to odpočinek, relax, možnost vypnout, a tak trochu utéct z toho všeho kolem nás mnohem více než kdy jindy. A to vše u mě ženy najdou.“

Ocenění Moneta Živnostník roku 2020 Ústeckého kraje vnímá Vladislava Krajníková jako odměnu za tvrdou práci.

„Je to pochopitelně prestižní ocenění a jsem za něj velmi ráda. Už jen proto, že mě do této ankety nominovala jedna z mých klientek. Je to důkaz, že i když to mnohdy není jednoduché, vyplatí se vydržet. Je ale pořád kam se posouvat a já se těším na každý nový impuls a na každou novou zákaznici.“