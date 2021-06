Zatímco v první vlně pandemie ji lidé za tělesnou potěchu nabízeli stravenky, maso i bedýnky s ovocem, při nástupu druhé vlny „zavřela krám“ a od potěchy těla se od svých zákazníků dočkala praktik, které měly s prostitucí jen málo co společného: „Z mého bordýlku se v posledních pár měsících stala vývařovna a prádelna. A v době uzavřených okresů sem prakticky noha nepáchla. Bylo to docela mrtvé období. A to doslova, vždyť mi sem jezdil i funebrák,“ vzpomíná paní Věra na jaro 2021.

S rozvolněním však opět přišel zájem o její služby. Ovšem tento zájem převyšuje nabídku. „Ještě před měsícem jsem o zákazníky měla nouzi, ale s rozvolněním se s nimi doslova roztrhl jejich pytel. Teď mi volá tak dvacet lidí denně, a to opravdu nedám, nejsem už nejmladší a chci si také trošku oddáchnout. Maximálně beru šest lidí denně,“ dodává Věra a na chvilku se odmlčí.

Opět jí totiž zvoní telefon: „To víš, že můžeš přijet šamšulíne, tebe nikdy neodmítnu. Tak řekni v kolik a já budu čekat,“ sděluje do sluchátka žena, telefon odkládá a opět bilancuje poslední týdny svého hanbatého podnikání.

Pod vlivem porna

Podle ní se na požadavcích zákazníků v poslední době projevil i homeoffice, kdy stálí i noví zákazníci trávili čas se svoji fantazií u pornostránek. „Porno je zabíjí. Oni si všichni myslí, že to co tam vidí, je zkrátka normální a pak některé zvrácené praktiky chtějí i po mě. Třeba takový piss. To jim rovnou říkám: Piš si, že piss nebude. Přeci nebudu pořád měnit prostěradla. A navíc se mi to ekluje,“ zdůrazňuje žena a přidává i další požadavky od zákazníků.

Ty už však jsou méně zvrácené. I když sama Věra v nich zvrácenost vidí. „Dřív se často ptali, zda nemám kapavku, syfilis či AIDS. Ale to je teď nezajímá. Teď je zajímá, zda mám negativní test či jsem oočkovaná. A někteří chtějí vidět i potvrzení,“ říká Věra.

A ač se po rozvolnění všude zdražuje, ona sama na své ceny nesáhne. „Mám je stále lidové a tak to i zůstane. Přeci v této době nebudu lidem tahat z kapes ještě víc peněz. Kór když je musejí dávat jinde. Přišlo by mi to neetické,“ dodává provozovatelka nejstaršího řemesla z Hradce Králové.