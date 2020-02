Jsem ze Žatce, ale ráda mám celý region. Ráda vyrážím na výlety, s rodinou, ale také sama. Procházky v naší přírodě mě vždy uklidní. Už odmala mě zajímala móda, líčení, účesy. A právě u účesů jsem zůstala. Jsem kadeřnice a moje práce mě velmi naplňuje a hodně baví. Pořád je tam něco nového, pořád se učím a snažím se zlepšovat.

Umím samozřejmě běžné střihy a barvy, nejvíce mě ale baví netradiční účasy a novinky. Mojí snahou je, aby si ženy připadaly výjimečně. Aby jejich účesy nebyly nudné a fádní.

Odpočívám také u sportu. To je můj další koníček. Jezdím na bruslích, na kole. V zimě na lyže. Sport je super odpočinek.

Největší pochvalou je pro mě spokojenost zákaznice. Když přijde znovu, řekne, jak jí někdo účas pochválil, to jsem moc ráda. To mě vždy ohromně nakopne do další práce, do dalšího zlepšování.

Marie Stehlíková