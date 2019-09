Loutky se dnes posunuly někam do umění jako socha, která se hýbe. Všechno začne vyschlou fošnou z lipového dřeva. Když mám špalík, nakreslím na něj obrysy a vyřežu je nahrubo pásovou pilou. Odsud začínám pracovat dláty a dlátky. Musím z toho dřeva dostat kousek, co je v něm zakletý. Pak přijdou na řadu barvy, nejčastěji olejové. Můžu k tomu přidat kus kovu, skla, kůže nebo textilu.

Hodně mě inspirují zajímaví lidé, které potkávám. To jsou sami o sobě loutky. Jednou přišel spisovatel Pepík Formánek a chtěl, abych mu udělal loutky k autorskému čtení jeho knížky. Za čas se zjevil v ateliéru a začal předvádět postavy z knížky. Dupal, gestikuloval a řval. Po jeho několika takových návštěvách se mi ty loutky objevily před očima.

Zajímavé je, že s loutkami si můžete dovolit neobvyklé věci. Jednou jsem vyřezal docela velkou babičku a chodil jsem s ní po ulicích v Ústí. Tam někde starší chlap kouřil a babička ho za to rázně napomenula. On típl cigáro a zahodil ho. Babička ho seřvala, ať vajgl sebere a hodí ho do popelnice a on to udělal. Vůbec se při tom na mě nepodíval a jen sledoval vyřezanou babičku.

V Praze mám kamaráda a ten tam má krásnou galerii. Tam to má duši a tam mám moje loutky. Mám je vlastně po celém světě. Japonsko, Austrálie, Vancouver, Berlín. Na otočku sem letěli z Ameriky pro loutku. Do Japonska jsem dělal 27 loutek. Tam dávají svatební hosté svatebčanům peníze a svatebčané hostům dávají dárky. Ty dárky byly moje loutky. Teď dělám harmonikáře do Izraele.

Dílnu mám v Habrovicích, kde máme také rodinný penzion a restauraci. Zastáváme i práci v kuchyni, jako uklízečky, údržbáři a podobně. Snažíme se o kvalitní kuchyni. Kousek odtud je krásná příroda a skály v Tisé. Lidé k nám jezdí ze všech koutů světa. Já miluji Čechy, všechno je tu jako na dlani. Žiji tady se ženou a dcerou.

Karel Horký