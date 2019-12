Je absolventkou gymnázia v Duchcově a Fakulty umění a designu UJEP. Vyhrála Canon Junior Award – Czech Press Photo a skončila druhá v národním kole Young Creative Chevrolet. Byla také semifinalistkou světové soutěže Adobe Design Achievement Awards a získala nominaci na Joop Swart Masterclass - World Press Photo. Pracovala například pro holandské designéry, jako redaktorka pro NejFotograf.cz a jako reklamní fotografka pro známé automobilky. Vystavovala v Praze, Teplicích, Klášterci nad Ohří a ve Španělsku.

Při svých cestách zažívá spoustu dobrodružství a projevů přátelství. Nevšední profese spojená s pozitivní atmosférou obřadů ji obohacuje. „Občas to v té mé pracovní bublině vypadá, že problémy a neštěstí neexistují. Jsem obklopená lidmi, kteří se milují a řeší šťastné věci,“ říká 29letá fotografka. Svatby už fotila všude možně. „V Evropě mě to často zavádí do Holandska, Itálie, Francie. A mimo Evropu byly nejvzdálenější destinace Hong Kong a Dallas,“ doplňuje.

A jak se stalo, že fotografuje svatby hlavně v zahraničí? Prý to tak nějak přirozeně přišlo. A díky bohu se skloubilo to, co miluje, tedy cestování a fotografování. Zakázky získává hlavně přes internet. „Zbytek je osobní doporučení od bývalých nevěst nebo mi práci v zahraničí zprostředkovávají svatební organizátoři,“ říká.

Jednou fotila i porod. „Požádala mě o to kamarádka fotografka, která to chtěla mít zachycené. Birth photographers jsou v Americe samostatným odvětvím a záběry zrození nového života jsou hodně silné. Pro mě, jako ženu, kterou to taky jednou čeká, to byl asi jeden z nejsilnějších zážitků, u kterých jsem mohla být,“ svěřila se.

Svatby fotí od roku 2011, ale za svatební fotografku se prohlašuje až od roku 2013. Na každé svatbě se snaží nafotit alespoň jeden unikátní - experimentální snímek. Jediné, čeho se trochu obává, je, jak svou práci skloubí s rodinou. „Chtěla bych výhledově založit rodinu a tím, že plánuji svatby dva roky dopředu, tak se rodina pořád nějak odsouvá. Až budu mít pocit, že nejsem inovativní a potřebuji odstup, přijde na řadu mimino,“ uzavírá.