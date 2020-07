O pivní kultuře v Česku jsme si povídali s Martinou Ferencovou, výkonnou ředitelkou Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS). Ta zastává funkci třetím rokem, před tím působila ve svazu jako projektová manažerka a funkci výkonné ředitelky zastávala po odchodu předchozích ředitelů, jak říká, jako „vedlejšák“.

Když se vrátíme o pár měsíců zpět, co vás napadne?

Myslíte, když se zavřely hospody?

Přesně to myslím.

Nikdo to nečekal tak rychle, do poslední chvíle jsme to vnímali spíše jako zahraniční záležitost. Když to přišlo, bylo to doslova jako blesk z čistého nebe. Měli jsme jednání a bavili se o tom, co by bylo možné udělat a jak se nás to může dotknout. A najednou byl vyhlášený nouzový stav a všechno se zavřelo. U mně to mělo dvě roviny. Jednak jako pivař – konzument, který bere fakt, že chození do hospody je běžná záležitost. A pak jsem se na to dívala z pohledu našich členů. Což byla pořádná tragédie. Vypadl nám celý segment a lidé zůstali doma.

Už je zase otevřeno, ale ty tři měsíce asi natropily pořádnou díru…

Věděli jsme, že hospodští na tom nebudou dobře. Vypadly jim příjmy, ale náklady zůstaly. Okamžitě jsme začali přemýšlet, jak jim pomoci a vznikl projekt Zachraň hospodu. Tři týdny intenzivního jednání s partnery a dalšími zainteresovanými vyústily v to, že projekt velmi rychle odstartoval.

Připomeňte, v čem spočíval.

V lidské podpoře. Hospody se mohly přihlásit přes webovou stránku a jejich dárci jim pak přímo mohli nákupem voucherů přispívat na jejich účet. Projekt jsme ukončili ve chvíli otevření hospod, tedy 25. května. Do projektu se zapojilo dva a půl tisíce hospod, lidé nakoupili takřka 12 a půl tisíce voucherů v celkové hodnotě bezmála 10 milionů korun. Ty lze uplatnit v dané hospodě do konce roku.

Kolik vlastně máme v Česku hospod?

Zhruba třicet tisíc.

A kolik jich letos podle vás skončí?

Do takového odhadu se nechci pouštět. Nicméně pokles čepovaného piva je odhadován o patnáct procent.

Co koronavirus a s ním spojený zákaz mnohého ještě přinesl?

Je tu znatelná změna konzumního chování. Lidé se za tři měsíce naučili, že se dá pivo koupit za pár korun a vypít doma. Mně česká hospoda, ten její šrumec, chyběl. Je pravda, že trpím profesionální deformací a všude na cestách, a to i v zahraničí, zajdu do hospody, sleduju, co pijí muži, co ženy, v čem to pijí, co tam vaří. Co si ale budeme povídat, českou hospodu ničím nenahradíte. Tak to prostě je.

Očekávaný meziroční propad českého piva je odhadován až na dva miliony hektolitrů piva.

Jeden a půl milionů jen v tuzemsku za prvních pět měsíců roku. Zbytek je export.

Více se dočtete v příloze Dobré pivovary, která vychází v úterý 21. července.