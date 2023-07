Velmi neradostně začalo letošní léto pro rodinu, která obývá skromný domek na kraji Hrdel. V minulých dnech sem museli vyrazit hasiči. V malém objektu ve vesničce nedaleko Bohušovic nad Ohří na Litoměřicku totiž kolem čtvrté ráno 4. července hořelo podkroví.

Muž ve vyhořelém domě v Hrdlech popsal osudný požár | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Požár na vlastní kůži zažil 60letý rodák z Hrdel Pavel Šinfeld. „Měl jsem tu malou lampičku, byla rozsvícená,“ popsal muž osudnou noc s tím, že v lampičce praskla žárovka a vyskočil jistič. To v celém domě vyhodilo elektřinu. Toho si všimla dcera pana Šinfelda a šla jistič nahodit. „V tu ránu z lampičky vyletěl metrový plamen,“ vylíčil muž.

Pavel Šinfeld se hned poté pokusil požár zkrotit. Neúspěšně. „Ve vaně bylo trochu vody, zkusil jsem jí na to cákat. Ale bylo to úplně zbytečné,“ zavzpomínal viditelně otřesený muž. Manželka mezitím zavolala hasiče. „A pak už nic nevím,“ uzavřel děsivou vzpomínku s tím, že přijela sanitka a odvezla ho do litoměřické nemocnice.

Z nedávného požáru si Pavel Šinfeld odnesl popálené ruce, záda a obličej. Ještě v těchto dnech musí stále jezdit do litoměřického špitálu na převazy. „Není to nic moc, teď to všechno přichází k sobě. Sotva se hýbu,“ bilancuje popálený muž aktuální zdravotní stav. Také s vyhořelou nemovitostí je to zlé. Střecha je úplně pryč.

Přízemí domu požár sice přímo nezasáhl. Staré rákosové stropy ale výrazně utrpěly po prolití vodou. A není vyloučené, že požár poškodil statiku celého domu. Muž s rodinou nyní přebývá u bratra v sousedním domku v Hrdlech. Bohušovický úřad postižené rodině vypomohl menší finanční částkou a nevyloučil další pomoc.