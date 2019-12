Popelářům málem shořelo auto. Kolem půl sedmé ráno v pátek 20. prosince vyjížděli profesionální hasiči z Lovosic a dobrovolná jednotka z Třebenic k požáru nástavby popelářského vozu u Jenčic.

Požár popelářského vozu u Jenčic na Třebenicku | Foto: Deník/Karel Pech

Do něho se zřejmě z popelnice dostal horký popel do zbytku směsného odpadu a ten začal hořet. Hasiči museli motorovou rozbrušovačkou vyříznout do stropu nástavby díru, kterou potom ložisko prolévali vodou. Odpad nešel vysypat ven protože se poškodily hadice hydrauliky a kabely, které napájí ovládání technologie.