Oblíbená Tropicána club, jak ji místní nazvali, málem lehla popelem. Naštěstí provozovatel Petr Bajgar, který bydlí vedle, slyšel k ránu praskat sklo a viděl plameny, tak okamžitě volal jak místní hasiče tak profesionály z Roudnice nad Labem.

„Sami jsme se snažili za pomocí kbelíků s vodou hasit aspoň to nejhorší než přijeli hasiči. Je to už podruhé, co nám kiosek někdo zapálil, nevím proč to dělají,“ říká smutně Bajgar. Kiosek chce zprovoznit hned jak to technicky bude možné.

Někdo zapálil kiosek v Hrobcích

Zdroj: Karel Pech