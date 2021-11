Brambory, řepa, zelí… Suroviny, které dodávají pokrmům specifickou chuť a zároveň zajišťují potřebné množství vitaminů. Pochutnejte si na zeleninových polévkách, kroupovém "rizotu" nebo koláči spojujícím zdánlivě nespojitelné - řepu a čokoládu. Nasytíte prázdný žaludek, potěšíte chuťové buňky a zároveň svému tělu zajistíte dostatečný přísun energie, díky níž ve zdraví přečkáte (pod)zimní období.

Řepná polévka | Foto: Shutterstock

Pokud by se měla vybrat jedna jediná surovina, která je v moderní české kuchyni nepostradatelná, budou jí bez debat brambory. A to v symbolické i praktické rovině. Jejich příchod do českých zemí na konci 18. století znamenal konec pravidelně se opakujících hladomorů.