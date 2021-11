Rychlé občerstvení, pomalá cesta k nemocem

autor externí

Když začátkem devadesátých let minulého století otevřel nejznámější americký fast food svoji první restauraci v Praze na Václavském náměstí, byla to velká sláva. Mezi návštěvníky převažovali cizinci a domácí tam chodili ojediněle na „svátečný oběd“. Jednak to nebyl obvyklý druh stravování, druhým aspektem byla na tu dobu poměrně vysoká cena.

Rychlé občerstvení je na každém rohu a cena za nejběžnější oběd – hranolky, hamburger a nápoj – je téměř bezkonkurenční | Foto: Pexels.com

Za tři desítky let se toho hodně změnilo. Rychlé občerstvení je na každém rohu a cena za nejběžnější oběd – hranolky, hamburger a nápoj – je téměř bezkonkurenční. I při cestách autem je tato forma stravy jednou z nejrychlejších a nejoblíbenějších.

(v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců) Jedním s největších problémů pravidelné konzumace v řetězcích rychlého občerstvení je skladba potravin a jejich následná úprava. Jídla mají vysoký obsah sacharidů, soli a cukru. V důsledku smažení také obsahují nezdravé tuky. Člověk se sice rychle nasytí, načerpá totiž velké množství kalorií, ale přes velkou kalorickou hodnotu tato jídla nemají téměř žádnou hodnotu z hlediska výživy. Zkrátka a dobře tělo hladoví, ale váha roste. V konečném důsledku obezita je jen jedním z možných zdravotních problémů. Druhým nejčastějším problémem je cukrovka druhého typu, která vzniká pravidelnou a nadměrnou konzumací jednoduchých cukrů v „rychlých“ jídlech a nápojích. Zdravá snídaně? Džusy dodají zbytečně moc cukru, pijte je s mírou Své o tom ví Marcela R., maminka teprve čtrnáctileté Terezky. „Terka byla vždy velký jedlík. Ve škole jí však nechutnalo. Dvakrát týdně jezdila po škole na zpěv a klavír. Tak jsme ji dávali peníze, aby si koupila „něco malého“ cestou. Obvykle to byly hranolky a limonáda. Trochu přibrala, ale nebylo to nic mimo normu. Najednou měla pořád žízeň. I v noci. Občas si dala vodu, ale pila hlavně slazený čaj nebo vodu se sirupem. Doma. Až později se přiznala, že si denně cestou ze školy koupila velký kolový nápoj a hranolky.“ Terezka dostala angínu a lékařka ji poslala na odběr krve. Kvůli výsledkům si do ambulance pozvala oba rodiče. „Terezka má cukrovku. A je podvyživená.“, zněl ortel. Rodiče byli v šoku. Lékaři nedokázali přesně říct, co cukrovku spustilo. Jisté je, že pravidelná konzumace přesolených fastfoodových hranolků a přeslazených limonád tomu napomohly. Terezka nastoupila na tři týdny do ozdravovny, kde se spolu s dalšími dětmi s nadváhou a špatnými stravovacími návyky učila zdravě jíst. Dnes již rok nebyla ve fastfoodu a nezdravým jídlům a nápojům se vyhýbá. Cukrovku si však ponese do konce života. Pozor na mýty o zdravé výživě. Nepodléhejte trendům, radí odbornice Pokud žijete celkově zdravě a fastfood navštívíte pouze výjimečně, nemusíte se ničeho obávat. Pokud se však pro vás stane ve stravování hlavním cílem, může postupně docházet k tomu, že se to projeví na vaší hmotnosti a zdraví. Kromě obezity a cukrovky vám hrozí problémy s cholesterolem a vysokým krevním tlakem. A od toho je jen krůček k srdečním problémům. Méně známými problémy jsou ty s chrupem. Vysoký obsah cukru má také vliv na větší tvorbu bakterií v ústech. Ty vytvářejí vyšší množství kyselin, které mnohem více napadají zubní sklovinu. V ústech pak vzniká prostředí, kde se snadno tvoří zubní kaz. A to se vám taky – s ohledem na nedostatek dentistů v celé zemi – může pěkně prodražit. Autor: (pp)

