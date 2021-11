Naši prarodiče znali tak akorát vánočního kapra, jihočeského pstruha a možná taky štiku. V posledních letech slýcháme, že je žádoucí, abychom hojně konzumovali ryby a plody moře.

Tento požadavek na zdravou výživu však musíme brát s rezervou, pokud si uvědomíme, že konzumací této potravy do těla dostáváme značné množství rtuti. Ryby a především ty mořské jsou dokonce nejvýznamnějším zdrojem tohoto jedovatého kovu pro lidský organismus.

Rtuť patří mezi nejtoxičtější látky, jež se uvolňují do okolní přírody. Pochází hlavně ze spalování hnědého uhlí nebo při výrobě chloru pomocí rtuti.

V EU platí poměrně benevolentní limity pro obsah rtuti v rybách. Je to 1 mg/kg pro dravé mořské ryby, pro ostatní to je 0,5 mg/kg, zatímco americká doporučení pro spotřebitele jsou přísnější, limit je 0,22 mg/kg při konzumaci jednoho rybího pokrmu týdně. Tak či onak je nutné při konzumaci ryb dbát na to, abychom se místo zdravého těla nedopracovali k otravě.

Již dlouho neplatí, že problém rtuti v rybím mase se týká jen ryb mořských. Většina rtuti se totiž dostává do moře z ovzduší. Řeky, podzemní vody, usazeniny nebo dokonce a horské prameny tudíž rtuť taky obsahují. Organické sloučeniny rtuti obsahují i ryby žijící ve sladkých vodách.

Kdo je v ohrožení?

Lidé, kteří často jedí ryby, překračují limit pro hladinu rtuti v těle. To je nebezpečné především pro těhotné ženy, které tak rtuť dostávají i do těl svých nenarozených dětí. Kromě otravy organismu tímto nebezpečným kovem se dávno prokázalo, že konzumace ryb kontaminovaných rtutí zvyšuje nebezpečí infarktu a mozkové mrtvice. Zde jsou tou nejohroženější skupinou senioři.

Pochopitelně to neznamená, že bychom měli přestat konzumovat tuto důležitou složku lidské stravy. Obecně lze spotřebitelům doporučit, aby pečlivě vybírali ryby, které chtějí konzumovat. Těhotným a kojícím ženám a malým dětem se nedoporučuje konzumovat maso žraloků, štik, candátů, mečounů a velkých makrel. S jistotou lze říct, že uvedené skupiny by se měly vyhnout konzumaci syrových ryb, které jsou dnes oblíbené především v sushi pokrmech.

V případě konzervovaných ryb je důležité, jaký druh si vyberete. Momentálně se největší oblibě těší tuňák. Ale pozor! Populární tuňák žlutoploutvý obsahuje velké množství rtuti. Pokud je možnost si vybrat, dejte přednost tuňákovi pruhovanému, který je podstatně kvalitnější.

Rádi rybaříte? Nebo preferujete místní ryby z řek a rybníků? U nás oblíbený pstruh nebo candát s rtutí problém nemívají. Zkušení rybáři vám poradí, kde a na jaké ryby jít. Vášnivý rybář Martin Čechák se sice specializuje na kapry, ale přehled má i o jiných druzích – jako ostatně všichni členové Českého rybářského svazu.

„Pokud se sami vyberete na ryby a lokalitu neznáte, měli byste se informovat u Zemědělské vodohospodářské správy nebo Českého hydrometeorologického ústavu, zda v dané lokalitě neupozorňují na nebezpečně vysoký výskyt rtuti. Mějte na paměti, že se může jednat o dočasnou výstrahu.“, říká Martin Čechák.

Pokud si chcete dát rybu v restauraci, nezkoušejte ty, které nemáte doporučené nebo ověřené. Mohou brát ryby z pofidérních zdrojů, kde se hledí především na nízkou cenu a kvalita jde stranou.

Jestliže si nejste jisti původem ryby či mořských plodů, neznamená to hned, že máte s jejich konzumací utrum. Pokud důležité informace nemáte, prostě jezte tyto pokrmy jen jednou týdně. Můžete pak v klidu spát.

Autor: (pp)