Zdaleka se to netýká jen dívek a žen. Už malé holčičky v kreslených pohádkách vidí dokonalé postavičky. Podívají se pak doma na maminku a ve škole na učitelku a nevycházejí z údivu. Jak rostou a dívají se do zrcadla, překvapuje je vlastní obraz.

Nároky na současný ideál krásy splňuje opravdu jen mizivé procento z nich. Trend zdravého životního stylu všude kolem nepomáhá. Začnou se pozorovat, sledovat, co a jak jí a jestli dost často cvičí. Ale někteří to začnou přehánět, stále se sebou nejsou spokojení a pak už je jen krůček k poruchám příjmu potravy neboli PPP.

Pozor na mýty o zdravé výživě. Nepodléhejte trendům, radí odbornice

Mezi nejčastější poruchy patří mentální anorexie a bulimie, laicky nechutenství a zvracení po jídle. Zanedbání léčby a často její odmítání můžou skončit smrtí. Tato těžká psychická porucha je způsobená zkresleným světem, který nám od raného dětství vnucují všude kolem. Je to pomalá ale jistá otrava, která je čím dál častější u pacientů (z čehož je téměř 90% dívek a žen) v každém věku.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) každoročně přináší statistiku s počtem ambulantních a hospitalizovaných pacientů s PPP. Zpráva z loňského roku hovoří jasně,

„V roce 2020 se u nás s poruchami příjmu potravy léčilo 5167 lidí, za deset let jejich počet vzrostl asi o 15 %. 875 z nich bylo hospitalizovaných. Nejvíce se zvýšil počet pacientů mezi dospívajícími ve věku 15 až 17 let. Loni se jich léčilo o celých 89 % více než před deseti lety. O více než polovinu také vzrostl počet nemocných dětí do 14 let.“

Toxická hladina. Hrozí předávkování vitaminem D? Účinek doplňků nepodceňujte

Poslední rok byl pro všechny velkou zkouškou. Především mladí lidé trávili hodně času na sociálních sítích. A právě na nich můžou náchylné skupiny najít spoustu podobných osudů a „zaručených rad“.

Stačí nevinný dotaz

Nejčastěji to začíná zcela nevinně návštěvou některé z početných veřejných či neveřejných skupin zabývajících se hubnutím nebo přímo anorexií a bulimií na Facebooku.

Pak stačí nevinný dotaz jako například v květnu letošního roku Kristýna „mohla bych se někomu svěřit do zpráv?“. A tam se místo rad ptá na to, jak si udržet co nejnižší váhu. Dozví se i to, co ještě nevěděla. Jaká projímadla použít, jak počítat kalorie, zahnat hlad.

Jak se projíst k lepší náladě. „Antidepresivní" potravina může být i kachna

Dalším velkým rizikem jsou různé aplikace, které sledují pohybovou aktivitu. Dnes je má každý chytrý telefon a hodinky. Ještě levnější variantou jsou tzv. fitness náramky. Je v nich možné nastavit nezdravé nízké kalorické cíle či vysoké sportovní výkony. Sociální izolace také přispěla k tomu, že lidé se víc pozorovali, jelikož se při online výuce nebo pracovních schůzkách si znatelně uvědomovali svůj vzhled na obrazovkách či monitorech mobilních telefonů a počítačů.

Začali jsme pohádkovým zrcadlem, chtělo by to pohádkový konec. Ten bohužel nemáme. Alespoň nějakou naději by mohlo být číslo plně uzdravených pacientů. Podle statistiky se vyléčí asi 70 % anorektických a 60 % bulimických pacientů.

Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců)

Autor: (pp); ÚZIS