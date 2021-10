Výsledky ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu v Ústeckém kraji Kategorie do 500 zaměstnanců 1. Aperam Stainless Services & Solution Tubes CZ 2. FTE automotive Czechia 3. Tivall CZ Kategorie do 5000 zaměstnanců 1. Mondi Štětí 2. ČEZ Distribuce 3. Orlen Unipetrol RPA

„Toto uznání je ohromným povzbuzením pro naše kolegy a kolegyně do další práce. Věříme, že důvěru našeho okolí, kterou s sebou titul Zaměstnavatel regionu přináší, nezklameme ani v budoucích letech,“ řekla při přebírání ocenění mluvčí Mondi Štětí Milena Hucanová.

V kategorii do pěti tisíc zaměstnanců tak štětská papírna přeskočila společnosti ČEZ Distribuce a Orlen Unipetrol RPA. Regionální výsledky vyhlásili zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera společnosti Sodexo Benefity v pondělí 11. října odpoledne v sále litoměřického hradu.

