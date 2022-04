A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Čím je člověk starší, tím více a častěji si může myslet, že leccos už se pro něj „nehodí“, že by byl směšný, kdyby něco zkoušel a přemýšlí, co by „na to přece řekli lidi“.

Prostě může mít pocit, že na rebelství už nemá nárok, že je pro něj passé. Byznys mentorka Margareta Křížová si to nemyslí a říká: „Přibývající léta neznamenají, že máte přestat rebelovat. Pokud chcete, můžete rebelovat v čemkoli“.

Nemá tím ale na mysli třeba obarvení vlasů na zeleno, nebo plán naučit se po šedesátce jezdit na koloběžce. Tohle nazývá jinak, a to „radostí ze života“.

Tím probuzením rebela v sobě míní spíše věci, do nichž jste se vždycky chtěli pustit, ale nebyl na ně čas a teď když už čas je, tak vám zase chybí odvaha.

Důležité je udělat ten první krok!

Jak probudit vnitřního rebela?

• Budete se báta hledat sto výmluv,jak nechat vše přistarém, ale jakmileo tom začnete jednoupřemýšlet, váš rebeluž je vzhůru.

• Chtěli jste udělatvelkou změnu - začítnovou kapitolu, rozjetmalé podnikaní,zbavit se toxickéhočlověka ve svémokolí. Jděte do toho.

• Věřte si – jstemnohem lepší, nežsi o sobě myslítea dokážete víc, nežbyste čekali. Jdětekrok po kroku, nenítřeba změnit všechnopřes noc.

A jeden Margaretin tip navíc: Když si budete věřit,začnou se dít věci.Víte proč? Půjdez vás pozitivníenergie a lidé si tohovšimnou. Uvidíte,dveře se začnouotvírat, objeví senové příležitostia potkáte lidi,kterých jstesi možná dříve aninevšimli. Váš vnitřnírebel je připraven.Užijte si to!

