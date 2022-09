Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Můj největší úspěch byl tehdy, když jsem měla možnost trénovat za AC Sparta Praha - ženy. Chtěla bych říct, že taky beru jako úspěch všechny góly, které jsem dala a hlavně každý odehraný zápas.

S kterým fotbalistou byste si chtěla zahrát a proč?

Ráda bych si zkusila zatrénovat třeba s Bárou Votíkovou, brankařkou Paris Saint - Germain.

Co děláte pro svou kondici?

Snažím se, abych minimálně dvakrát do týdne šla běhat. Jednou týdně máme fotbalový trénink. Když je čas a počasí to dovolí, ráda jezdím na kole, bruslích nebo se věnuji turistice.