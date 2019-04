Mladí podnikatelé zabodovali. V celorepublikovém finále devátého ročníku soutěžního klání T-Mobile Rozjezdů bude Ústecký kraj zastupovat hned několik pozoruhodných projektů, z nichž mnohé už překročily i hranice České republiky.

Zlatou příčku obsadila aplikace pro fotografy Contributr.io Michala Doubka z Krupky na Teplicku. Osmnáctiletý student třetího ročníku Gymnázia J. A. Komenského v Dubí vedle studia pracuje jako junior programátor v jedné teplické IT firmě. Na nápad vytvoření aplikace přišel podle svých slov v listopadu 2017. „Tehdy jsme s kamarádem začali přispívat na fotobanky a po tom, co přišly první výsledky, nám došlo, že čas, který tomu věnujeme, je neúměrný našemu zisku. Hledali jsme tedy způsob, jak optimalizovat náš pracovní postup, ale to samo o sobě nestačilo. A tak jsem v prosinci začal pracovat na aplikaci, která by naše problémy řešila. Takže to nebyla žádná "heuréka", ten nápad se vyvinul postupně z našich potřeb,“ popisuje Michal Doubek.

A co by měla Michalova aplikace umět? Navrhl cloudovou platformu, která vytěží a automaticky distribuuje fotografie do všech systémů a zároveň umožní provázat fotografie se smlouvami. Velkou výhodou aplikace je to, že běží v cloudu, tedy na vzdálených serverech na internetu. Uživatel je tak v naprosté většině případů nemusí instalovat. „Používá je jen v prohlížeči. Výhoda je v jednoduchosti použití a v tom, že data uživatelů jsou uložená a zálohovaná bezpečně na serveru. Nezabírají tak žádné místo na disku, a pokud se uživateli rozbije notebook, nepřijde o ně. Uživatel si aplikaci předplácí, většinou měsíčně,“ říká Doubek.

Jeho Contributr.io zatím není hotový projekt. „Je stále ve vývoji. Pokud má někdo o aplikaci zájem, může se přihlásit e-mailem na adrese contributr.io a já se mu ozvu s detaily a termínem dokončení,“ míní mladý student.

T-Mobile Rozjezdy

- Z Ústeckého kraje se hlásilo 35 nápadů

- Vítěz si odnesl ceny za více než 126 000 korun

- V celostátním kole jde o více než 700 000 korun



T-Mobile Rozjezdy jsou dlouhodobým programem na podporu začínajících podnikatelů. Nabízejí bezplatné regionální semináře v oblastech týkajících se začátku podnikání, druhou částí projektu je soutěž o nejlepší podnikatelský nápad a plán. V každém kraji mohou vyhrát tři vítězové, kteří získají finanční odměnu, podporu expertů na různé aspekty podnikání, balíčky služeb a věcné ceny. O celostátním vítězi rozhoduje porota. Kromě toho může veřejnost rozhodnout o vítězi Ceny veřejnosti prostřednictvím on-line hlasování. Novinkou ročníku je Zvláštní cena ČMA pro mladé talenty.

Stavební deník

Na druhém místě skončil Josef Beneš z Teplic se svým stavebním deníkem Vím o všem. Jde o aplikaci pro koordinaci prací na stavbě, která je užitečná pro tisíce menších firem v ČR. „Před dvěma lety jsem založil stavební firmu, která mi pomáhá dostat se k reálným problémům, jimiž se lidé ve stavebnictví zabývají, ať už jsou to krádeže majetku, připisování hodin zaměstnanců a další,“ popisuje Beneš a uvádí typický příklad: Zaměstnanec opustí stavbu ve 14 hodin, ale ve výkazu má napsáno, že odešel až v 15.30.

„Tohle je jedna z nejčastějších věcí, které se na stavbách dějí. Aplikace, kterou má dělník ve svém mobilním telefonu, může jednoduše pracovat - ráno přijde na stavbu, přihlásí se pomocí ID a PINu, zadá příchod, udělá fotku a odešle, to samé, pokud odchází ze stavby. Tímto se zaměstnavateli tvoří reporty jak pro mzdy, tak na jednotlivé stavby nebo projekty,“ vysvětluje Beneš.

Aplikace stahuje z fotografie GPS a čas, což se následně propisuje do administrace.

Podobně si chytrá aplikace dokáže poradit i s tím, když si dělník převezme nářadí ze skladu. „V okamžiku, kdy dáte zaměstnanci najevo, že nevíte, kde nářadí je, tak se náhle ztratí, i když leželo pár metrů od vás. Mluvím ze své zkušenosti. Proto je v aplikaci i funkce na přebírání nářadí pomocí čárového kódu. Jednoduše přijdete ke stroji, naskenujete kód, kliknete na převzít a majetek se vám připíše na vaši kartu. Samozřejmě pracujeme i s digitálními podpisy,“ říká Beneš s tím, že bližší informace se zájemci dozvědí na webu www.vimovsem.cz. „Kontaktovat nás mohou i mailem na info@vimovsem.cz. Rádi se s nimi setkáme nebo zodpovíme jejich otázky,“ dodává Beneš, který by rád do budoucna expandoval s aplikací do světa. „Už nyní máme jednu firmu v Německu a druhou v Austrálii. Jak jsme totiž zjistili, problémy ve stavebnictví jsou všude stejné,“ doplňuje podnikatel.

Nábytek spojovaný rýžovým lepidlem

Bronzovou příčku v soutěži obsadil Filip Krampla z Ústí nad Labem, který se zaměřil na ekologický nábytek vyráběný pomocí tradiční japonské techniky lepení rýžovým lepidlem. Svou kolekci pojmenoval Sokui a zahrnuje například židle, jídelní či konferenční stolek.

Jak doplňuje mladý student Fakulty umění a designu ústecké univerzity, jeho nábytek tvoří alternativu ke klasické produkci. „Většina nábytku na trhu je lepená a lakovaná syntetickými materiály z ropy. To vidím jako problém, který se snažím řešit mnou navrženým nábytkem, který nemá negativní vliv na zdraví uživatele ani na životní prostředí. Nahrazením chemických látek přírodními vznikne produkt, který neodsune dřevo do role odpadu, neznehodnotí ho, ale naopak umožní jeho návrat do přirozených přírodních koloběhů. Po stránce designu nábytek odkazuje k minimalistickému nadčasovému vzhledu, který má přispět k jeho delší životnosti. Židle se liší také v mnoha detailech spojů, jež naznačují místa použití rýžového lepidla,“ líčí Krampla, který před nedávnem uspěl se svým nábytkem i v soutěži Ein&Zwanzich a jeho práce byla představena v Miláně během Italského týdne designu.

O podporu odborníků v T-Mobile Rozjezdech bojovalo na severu Čech celkem 35 nápadů, polovinu tvořili mladí do 34 let. Před porotou se objevil například chov hmyzu na proteinovou mouku, výroba speciálního kávového nápoje nebo designových dortů. „V Ústeckém kraji letos převážila kreativita nad podnikatelským myšlením. Nápady byly zajímavé, ale řadě z nich chyběl promyšlený finanční plán, jasná definice cílové skupiny či představa o marketingu,“ doplňuje Martina Kemrová, předsedkyně poroty a PR manažerka T-Mobile.