Otevřou, nebo neotevřou? Takovou otázku řeší restaurace na severu Čech. O tom, zda se tak od pondělí stane, nebo ne, rozhodne vláda zřejmě v neděli 29. listopadu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Na začátku tohoto pracovního týdne vypadalo skoro jako hotová věc, že se zákazníci do restaurací brzy vrátí, na jeho konci to tak jisté není. „Pokud budeme moci otevřít, uvítáme to, budeme připraveni,“ shodli se v pátek 27. listopadu Deníkem oslovení majitelé a provozovatelé restaurací v Ústeckém kraji.