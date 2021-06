OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné. Za období od Velikonoc do začátku školy

Od pondělí 31. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o ošetřovné v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června. A to s využitím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Když se zavřou školy, zkuste si v době karantény s dětmi napsat třeba vlastní pohádku. | Foto: Shutterstock