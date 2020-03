Zahnána doslova do úzkých. Tak se nyní cítí Milena Povolná ze Soběhrd ve středních Čechách, která je matkou samoživitelkou se třemi dětmi.

Než vypukla koronavirová opatření, pracovala jako účetní a provozovala apartmány v Českém Krumlově. „Teď jsem s dětmi zavřená doma bez příjmu a řeším, z čeho zaplatím hypotéku, úvěry, elektřinu a další nezbytné věci,“ zoufá si Milena Povolná.

Částečnou úlevu ji přináší aspoň to, že mají živnostníci dostat 15 tisícový příspěvek od státu a že už i oni mohou zažádat o ošetřovné. To bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), žádat se o ně bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Ale jak to udělat?

„Potíž je v tom, že vláda něco schválí, ale zároveň k tomu ještě nejsou hotové metodiky. Třeba v případě ošetřovného slibuje, že to „v brzké době“ bude na webu MPO, tudíž teď stejně živnostníci nevědí, jakou žádost mají vyplnit. Podobné to je s těmi 15 tisíci korunami, kde přesném parametry také nejsou známé,“ říká Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory České republiky.

Deník z dostupných informací vytvořil základní body, podle kterých můžete zjistit, zda se vás jako živnostníka ošetřovné týká a co pro jeho získání musíte splnit. Žádost k vyplnění má být v brzké době ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh.

„Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti,“ vysvětluje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ministerstvo podle něj na program v první etapě vyčlení 100 milionů korun. OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna.