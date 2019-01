Litoměřice - Mimořádně příznivé počasí, což je v posledních letech téměř čtvrtstoletí trvající Tržnice Zahrady Čech (TZČ) opravdu výjimka, mělo velký vliv na letošní návštěvnost této prodejní výstavy. První akci nového seriálu výstaviště navštívilo během pěti dnů 38 911 lidí, což je téměř o 3 500 víc než v roce loňském.

Tržnice Zahrady Čech - duben 2009. | Foto: Václav Sedlák

Příznivý vliv na návštěvnost má jistě i sázka pořadatelů na termín shodný s Velikonocemi. Svátečně vyzdobené expozice a prodej zboží s jarními svátky souvisejícího návštěvníkům, zejména pak rodinám s dětmi, navodily tu správnou atmosféru. Speciálně k Velikonocím byl naaranžován pavilon G, kde pořadatelé – časopis Zahrádkář a společnost Bonsai – květiny – představili na 3 000 výrobků a výpěstků z rukou především amatérských tvůrců, kteří část přihlásili do soutěže.

„Věřím, že většina návštěvníků z řad zahrádkářů a chalupářů odcházela z výstaviště spokojená, alespoň to odhadujeme z nákupů a také ze skutečnosti, že jsme nemuseli řešit žádný závažnější problém. Většina projevila pochopení i k pomalejšímu provozu ve směru do města a k výstavišti. Doufáme, že stejně úspěšná bude i druhá akce, od 30. dubna až 3. května 17. ročník všeobecných výstav o stavbě a bydlení – Můj dům, můj hrad a Bydlení. Vystavovatelé na druhou jarní akci přijedou v přibližně stejném počtu jako loni, mnozí, kteří zde byli na TZČ, přislíbili rovněž účast, ale zmenší se výstavní plochy. Jsem si jista, že přijdou i návštěvníci, protože tato akce bude opět pestřejší a dá návštěvníkovi ucelený přehled v oblasti bydlení. Hitem by se mohla stát nová sekce Eco zaměřená na úspory energií a alternativní zdroje,“ prozradila Jitka Matoušková, ředitelka výstaviště Zahrada Čech.

Letos byl doprovodný program TZČ bohatší o regionální kolo soutěže učňů stavebních oborů.

„Do klání, jež má napomoci k popularizaci řemeslných oborů, se přihlásilo 18 dvoučlenných družstev žáků 2. ročníků SOU, OU, učilišť a SOŠ, a to v oborech zedník a truhlář. Chlapci prokazovali své dovednosti ve zdění za použití bloků, respektive vyráběli stoličku. Odborná porota vyzdvihla u většiny soutěžících dobrou teoretickou i praktickou připravenost. Vítězové postupují do zářijového finále s mezinárodní účastí při 20. ročníku FOR ARCH v Praze Letňanech,“ uvedl David Surmaj, manažer soutěží a konferencí společnosti ABF.

Litoměřicko v soutěži tradičně reprezentovali budoucí zedníci ISŠ Litoměřice a SOŠ a SOU Roudnice nad Labem.