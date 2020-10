To je i případ Biskupského pivovaru v Litoměřicích. Tomu vládní nařízení uzavřelo vlastní restauraci a dodávat točené pivo nemůže ani do těch v okolí.

Jednatel pivovaru Richard Kirbs popsal, že navařeného piva mají v zásobě spousty. Naštěstí aktuálně nehrozí, že by ho museli vylít. „Nyní záleží na tom, jak dlouho tato situace potrvá. Pivo máme v tancích, kde ho zchladíme a zhruba měsíc v nich vydrží,“ přiblížil Richard Kirbs s tím, že zákazníci si mohou pivo v PET nebo skleněných láhvích koupit přímo na recepci Biskupského pivovaru. Objednat si ho mohou také prostřednictvím portálu zachranpivo.cz, který sdružuje celkem 343 malých pivovarů. „Pokud by někdo měl zájem i o pivo v sudu, rádi mu vyhovíme,“ poznamenal Kirbs a doplnil, že plánovali vařit i vánoční speciál. S tím však zatím vyčkávají.

To je i případ litoměřického Pivovaru Labuť, kde na Vánoce chtěli vařit speciálů více, například i medový. Podle majitelky Sabiny Žákové se o vaření vánočních piv rozhodne až v horizontu následujících dní. „Nyní nepřipravujeme ani nové várky z klasické nabídky. Máme plné sklepy. V současné době nabízíme deset druhů piv. Situace se nedá srovnat s tou na jaře. To jsme věděli, že to překonáme, ale nyní neexistuje žádná jistota. Navíc podzimní měsíce bývají vždy slabší,“ shrnula Sabina Žáková.

Také v Labuti se snaží navařené pivo dostat k zákazníkům různými cestami. V létě si pivovar zřídil i vlastní e-shop, kde si mohou lidé pohodlně a kdykoli pivo vybrat a objednat. V nabídce je jak mok ve skle, tak i v PET láhvích. Každý den je v Labuti otevřené také výdejové okénko, kde je možné si piva vyzvednout. Další možností, kterou pivovar nabízí je i rozvoz.

Nucené uzavření doléhá také na další malé pivovary v okrese. Miroslav Bureš z Pivovaru Pánů z Růže v Židovicích u Roudnice nad Labem, nechtěl zajít předjímat, jak na pivovar stopka dolehne. „Každopádně je to velký výpadek, ale zásoby se zatím vylévat nechystáme a čekáme, jak se to vyvine dál,“ řekl Miroslav Bureš.

Také do Židovic si milovníci zlatavého moku mohou zajet pro „pivo na domů“. Odvézt si ho mohou jak v plastových i skleněných láhvích nebo v různě velkých sudech.

Možnost koupit si pivo s sebou nabízí také rodinný Pivovar Mlýn ve Střížovicích, dále také Pivovar Knajzl v Brňanech nebo litoměřický pivovárek Koliba.

Minipivovary na Litoměřicku:



Podřipský rodinný pivovar

Ctiněves 1

podripske-pivo.cz



Dvůr Perlová voda

Kostelec nad Ohří 13, Budyně nad Ohří

dvurperlovavoda.cz/pivovar



Pivovar Pánů z Růže

Židovice 16

pivopanuzruze.cz



Chotěšov / Děvče

Libochovická 2, Chotěšov

ceskepivo-ceskezlato.cz



Knajzl

Brňany 155

pivovarknajzl.cz



Restaurační pivovar Mlýn

Střížovice 41, Štětí

www.pivovar-mlyn.cz



Restaurační pivovar Špitt

Zahořany 90, Křešice

pivovar-spitt.cz



Hákův parní pivovar

Mlékojedy 84

hpp.beer



Hotel Koliba

Českolipská 2100, Litoměřice

kolibahotel.cz



Minipivovar Labuť

Zítkova 784/5, Litoměřice

minipivovarlabut.cz



Biskupský minipivovar U sv. Štěpána

Komenského 748, Litoměřice

biskupskypivovar.cz