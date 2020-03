Přestože jsou restaurace na Litoměřicku kvůli vládním nařízením už více než čtrnáct dní zavřené, provoz v kuchyních většiny z nich se nezastavil. Restauratéři ve snaze alespoň částečně zmírnit dopady tohoto opatření se rozhodli, že budou vařit dál a jídla zájemcům rozvážet nebo vydávat z okének.

On-line ke koronaviru

najdete zde.

Snaha přizpůsobit se nové situaci jim ale zdaleka nepokryje finanční ztráty, shodují se Deníkem oslovení majitelé restaurací. Někteří z nich už museli propustit své zaměstnance.

To je i případ majitele Motorestu v Nučnici Milana Tintěry. „Zaměstnance jsem po dohodě propustil. Jinak bych to nezvládl. Jsou nyní na úřadu práce, až zase otevřeme, jsme domluvení, že se vrátí zpátky. Nyní to táhneme jen jako rodina,“ popsal Tintěra s tím, že v motorestu mají nyní zřízené výdejní okénko, kde si zákazníci mohou objednané jídlo v boxech vyzvednout a odvést si ho.

„Přes týden jsou tržby dobré, slabší jsou však víkendy. Naštěstí jsme ve svém a nemusíme platit nájem. Musíme to vydržet. Po povodních jsme taky měli zavřeno, teď můžeme prodávat alespoň něco,“ zhodnotil majitel motorestu poblíž řeky Labe.

Udržet podnikání formou rozvážky se snaží také Restaurace a penzion Oáza ve Štětí. Vedoucí Martina Cibulková uvedla, že i přes nižší tržby se podnik zatím drží a o službu je ve městě zájem. „Od pondělí do pátku máme na výběr dvě hlavní hotová jídla a polévku. Aktuální menu zveřejňujeme vždy ráno na našem Facebooku. Také nenakupujeme tolik zásob, když jsou menší tržby. Nyní doufáme, že se nám někdo alespoň ubytuje, když je to opět povolené,“ řekla Cibulková.

Předejít krachu a vydělat na nájem je nyní také snahou majitele Zámecké restaurace v centru Roudnice nad Labem Matěje Beránka. Uvařená jídla po městě rozvážejí. Zákazníci si je ale mohou vyzvednout i z okénka.

„K propouštění zaměstnanců jsem zatím nepřistoupil. Obávám se, že by se po znovuotevření restaurace už nevrátili. Snad nebude tato situace trvat příliš dlouho, nevím, jak bych to zvládl,“ uvedl Beránek, který v Zámecké restauraci zaměstnává osm lidí na hlavní pracovní poměr. Kompenzace, které dotčeným podnikatelům uvolnil stát, mu na nutné měsíční výlohy nepostačí. „Těch 15 tisíc je směšných. Z toho bych rozhodně nemohl zaplatit nájem za restauraci a další náklady,“ zlobil se Beránek.

Mezi nejčastější zákazníky, kteří teď Zámeckou restauraci drží "nad vodou“, patří podle majitele hlavně starší lidé nad šedesát let, kteří si obědy objednávají domů. „Nabídku jídel jsme zúžili, v menu máme tři až čtyři hotová jídla, minutky nyní neděláme vůbec,“ doplnil Beránek.

Jídlo do krabiček s sebou připravují také v Restauraci Radnice v Bohušovicích nad Ohří. Lidé si ho tam mohou vyzvednout u výdejního okénka, případně si jej nechat dovézt domů. Objednávky na rozvoz přijímá každý den i litoměřická Gurmánie na Mírovém náměstí.

Další podniky, které nabízejí rozvoz nebo vyzvednutí hotových obědů i v nouzovém stavu, mohou zájemci naleznout na stránkách Společnosti Up Česká republika. Ta na webu upcz.cz spustila vyhledávač restaurací s výdejem jídla s sebou, kde si zájemce může najít požadovanou lokalitu.