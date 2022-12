„V době covidových uzávěr se obrovsky rozrostly služby rozvozu jídla, po kterých do té doby nebyla až tak velká poptávka. To ukazuje na fakt, že vždycky je možnost něco nového vytvořit. My jsme s jedním podnikem začínali v době, kdy byl možný výdej jen z okénka. Cokoli nad to pak už bylo jen lepší,“ říká Stuchlý.

Podle něj je na otevření podniku vždycky dobrá doba, jen je potřeba mít plán a ideu. „Základem mojí vize je neplnit cizí vizi,“ uvádí Stuchlý. Chce mít v podniku jídla, která má rád, poslouchat hudbu, jež ladí jak jemu, tak personálu, a podílel se i na designu. Sám tvrdí, že mu v Litoměřicích chybělo přátelské místo k setkávání, tak si ho udělal.

Nádražní hospoda v Lovosicích už letos neotevře. Na vině jsou drahé energie

I přes extrémně velkou inflaci a zdražování téměř všech komodit si Češi návštěvu restaurace zatím stále dopřávají. Aktuálně v Česku funguje kolem 23 tisíc gastronomických provozoven, což je nejvíce za posledních 10 let. A jen v letošním roce jich vzniklo 716. Podle analýzy společnosti Up Česká republika nyní hosté vydají v průměru 180 korun za jednu návštěvu.

Litoměřické bistro Rezavá aktuálně nabízí jen jedno jídlo v ceně 179 korun. Naprostá většina jídel se podle přehledu týdenních menu pohybuje v cenové relaci 189 až 219 korun. Cena v sobě zahrnuje nejen práci tří zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, nájem, ale i kvalitu surovin, které často pocházejí z okolních farem či lokálních výrobců. „Myslím si, že pokud se něčemu věnujete naplno a dáváte do práce to nejlepší, není ostudou být adekvátně zaplacen,“ uvádí Stuchlý.

Krize dopadá na hotely. Některé končí, jiné přežívají

Lidé se přesto podle Stuchlého vracejí a přivádějí své známé. „Přesně tak se nám tvoří stálá klientela,“ potvrzuje provozovatel s přesvědčením, že v Litoměřicích, na rozdíl třeba od Ústí nad Labem či Mostu, je pořád dobrá kupní síla.

Své opodstatnění má i název bistra, v nabídce je řada různých piv. „Jenže není to jen podle piva. Rezavé vlasy má i moje nastávající, která mě k podnikání postrčila,“ prozrazuje Stuchlý.