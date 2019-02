Jablonec n. N. – Monitor dechu, který už více než deset let vyrábí česká firma Jablotron, střeží život novorozenců i v zemi vycházejícího slunce. Do nemocnic na druhý konec světa stovky těchto přístrojů dodávají už dva roky.

Nanny. Ryze český výrobek již dva roky také využívají ve stovkách japonských nemocnic. | Foto: archiv Jablotron

SIDS … Syndrom náhlého úmrtí kojenců … Neočekávaná smrt miminka do jednoho roku … Proč? To mnohdy neodhalí ani pitva. Na takové momenty, kdy přestane děťátko náhle dýchat, hlasitě upozorní alarm. Nanny z Jablonce nad Nisou.

Jablonecká společnost Jablotron monitor hlídání dechu novorozence vyrábí přes deset let a úspěšně jej vyváží do jednadvaceti zemí světa. Ryze český výrobek již dva roky také využívají ve stovkách japonských nemocnic. Nanny, který je na českém trhu dlouhodobě jedničkou, se nyní dostal do dalších tamních porodnic. Mimo jiné v okolí Osaky.

„Máme skvělý pocit z toho vidět, že se český výrobek chytil v japonských nemocnicích a navíc je úspěšný na tak vyspělém trhu," uvádí Milena Buschtová, produktová a obchodní manažerka Nanny a pokračuje: „Jsme jedna z mála českých firem, které do Japonska dodávají zdravotnické prostředky."

Podložky monitoru dechu z Jablotronu se v Japonsku distribuují pod označením BB Alarm a prodává je japonský partner TH Pharma. Rozdíl oproti českému trhu je mimo jiné v tom, že v Čechách se Nanny velmi dobře prodává do domácích postýlek, kdežto v Japonsku výhradně do nemocnic. „Důvod je prostý. V Japonsku je zvykem, že děti spí s rodiči v jedné posteli a podmínkou pro použití Nanny je vlastní postýlka," vysvětlila Buschtová.

V České republice postihuje Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) 25 dětí ročně. Jablotron vyrobí více než 14 000 monitorů dechu za rok a exportuje je do 21 zemí světa.