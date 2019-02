Z průzkumu vyplývá i to, že většina lidí si před sjednáním úvěrů nesrovná nabízenou nabídku s dalšími. Nehledají tu pro ně nejvýhodnější nabídku, ale často jim postačí hlavně taková, která je v očekávaných mezích toho, kolik přeplatí.

„Zorientovat se ale na trhu před sjednáním kteréhokoli úvěru se jednoznačně vyplatí. Praxe ukazuje, že ten, kdo si před nákupem čehokoli na úvěr, srovná podmínky poskytovaných úvěrů, ušetří už jen tím," říká finanční poradce Partners Jaroslav Gall.

"Když sedíte v bance a bankéř ví, že máte v ruce další nabídky, bude obezřetnější a bude mít tendenci dávat lepší nabídku. Naopak většinou prodělá ten, kdo si vezme první úvěr, který mu je nabídnut,“ doplňuje Gall.

Jako příklad uvádí časté případy klientů, kteří hledají levnější úvěr poté, kdy si jiný úvěr sjednali přímo v místě nákupu například nového nebo ojetého auta.

„U úvěru sjednávaných v autobazarech to platí stoprocentně. V prodejně vozů lidé často podlehnou lákavému pocitu, že vůz už je na dosah, a chtějí ho ideálně ten den a tolik nehledí, co to stojí. Nedávno jsem řešil případ, kdy klientka po půl roce zjistila, že úvěr přeplatí se všemi pojištěními, bonusy a službami více než o polovinu zapůjčených peněz, tedy více než padesát procent," uvádí Gall.

Teprve pak prý začala počítat, poohlížet se po levnějším řešení a musí sjednaný úvěr refinancovat. Zaplacené úroky jí samozřejmě nikdo nevrátí. Podle Galla se ale i tak refinancování takto nevýhodného úvěru vyplatí.

Průzkumy dále ukazují, že při výběru poskytovatele úvěru je pro zájemce nejdůležitějším faktorem rychlost vyřízení a dostupnost úvěru. Podle finančních poradců nemusí být chybou, když si lidé jdou půjčit do banky, jejímiž jsou klienty, ale v drtivé většině případů by ušetřili peníze, pokud by se poohlídli i jinde.

Mezi nejdůležitější parametry úvěru patří vždy RPSN sazba, tedy celkové roční náklady na úvěr a výše celkového přeplatku za úvěr. Důležitá je však i možnost předčasného splacení, ale třeba i změny, které nastanou, pokud se člověk z mnoha různých příčin opozdí se splácením.

