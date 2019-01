ÚSTECKÝ KRAJ - Rostoucí ceny energií, mléka, másla, vajíček a obilí – to jsou hlavní důvody, proč lidé v Ústeckém kraji zaplatí za základní pečivo o několik korun více. A to už za několik dní.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Pekárny v regionu se shodují: zdražení pečiva je prostě nutností. A zatímco některé už zdražily, jiné hlásí nárůst cen od 1. listopadu. Navíc není vyloučené, že od nového roku přijde další vlna zdražení poté, co nahoru poskočí cena elektřiny. „Od prvního listopadu budeme zdražovat o dvacet pět až třicet procent,“ říká obchodní ředitel společnosti Inpeko Josef Šupík. Firma pečivem zaváží Ústecko a Děčínsko. „Jsou dražší suroviny na výrobu pečiva a také obilí,“ vysvětluje Šupík důvody.

Zdražení chystá i pekárna PeHaK v Litoměřicích. „Snažili jsme se, aby to bylo co nejméně. Letos se již jednou zdražovalo, ale my ne,“ říká majitel Jiří Hlaváč s tím, že za zdražením stojí součet několika faktorů. Pekárna zásobuje pečivem Litoměřice, ale vozí ho také do Středočeského kraje.

Podle Hlaváče panuje mezi pekárnami konkurenční boj. „Lidé více pečiva nesnědí. Navíc některé hypermarkety mají vlastní pekárny, a u nich nemají náklady na dopravu,“ říká s tím, že zatímco nyní pekárna prodává chleba za 19,90, od čtvrtka bude o čtyři koruny dražší. Menší zdražení se chystá u rohlíků, a to o necelých dvacet haléřů.

Naopak pekárna v Chabařovicích zdražovat od 1. listopadu nebude. „Zdražili jsme už před měsícem,“ říká vedoucí Vít Rýznar. A to o dvacet procent. Podle něj je rozhodujícím faktorem zdražování cena mouky. „Kupovali jsme ji za 6,60, nyní je to za devět korun,“ říká s tím, že cena je neúnosná. Pekárna zaváží Ústecko, Teplicko, Litoměřicko a Mostecko.

Zemědělci se ale hájí: ceny obilovin nejsou tím hlavním, co stojí za zdražováním pečiva. „Zásoby obilovin v Evropě poklesly na nejnižší možnou míru. Nemyslím, že vyšší cenu dělá jen obilí, ale i energie kolem,“ říká předseda agrární komory v Ústí nad Labem František Laudát.