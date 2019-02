Otázka: Reklamovala jsem vysavač. Prodejce však ani po 2 měsících reklamaci nevyřídil. Několikrát změnil termín, do kterého měl opravený vysavač vrátit, ale dodnes se tak nestalo. Co mám dělat?

JUDr. Iva Dvořáková | Foto: VLP

Odpověď: Zákon o ochraně spotřebitele stanoví, že prodávající nebo jím pověřený pracovník by měl rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Nároky, které kupujícímu (spotřebiteli) vznikají z neodstranitelné vady, stanoví § 623 obč. zákoník.