Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal pivo v té nejlepší kvalitě. Musí také umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku. Především ale musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Letos jsme se společně s Pilsner Urquell rozhodli, že vás s finalisty soutěže seznámíme.

A protože víme, že mnoho lidí se do hospody kromě skvěle načepovaného piva vrací právě za svým oblíbeným výčepním, uspořádali jsme pro vás soutěž o nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ O FINÁLE NA TŘI SHODNÉ OTÁZKY:

1. Proč jsem se stal výčepním?

2. Co doporučuji hostům k pivu?

3. Čím umím své hosty pobavit?

Nejsympatičtější mistr výčepní 2019

Do pondělí 29. července do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod medailonky a podpořit svého favorita nebo favoritku. Výčepní s nejvyšším počtem hlasů pak postoupí do celostátního kola, které začne ve středu 31. července. V celostátním hlasování můžete vyhrát účast na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, který se uskuteční 15. srpna v Plzni.

Martin Křížek, 31 let, Karlovy Vary

Čepuje v restauraci Ventura Pub – Evropák a za výčepem stojí od roku 2012. Soutěže Pilsner Urquell se již v minulosti zúčastnil a v letech 2017 a 2018 dokonce postoupil do finále.

Proč jsem se stal výčepním? Baví mě práce s lidmi a mám rád Pilsner Urquell.

Co doporučuji hostům k pivu? Utopence, Chilli nudličky na topinkách, žebra a kolena.

Čím umím své hosty pobavit? Lidským přístupem a pozitivní náladou.

Miroslav Nekolný, 46 let, Plzeň

Výčepní Restaurace a šenk Lékárna. V soutěži postoupil do finále již dvakrát, a to v roce 2016 a 2017. Přesto, že čepuje pivo již od roku 1993, každý den je pro něj zážitkem – čepoval pivo americkým vojákům, slavným osobnostem, a dokonce i medvědovi. Vítězství by oslavil společně se všemi finalisty a potom samozřejmě v domácí provozně se všemi kamarády, štamgasty a manželkou.

Proč jsem se stal výčepním? Jako malý kluk jsem chodil taťkovi pro pivo, výčepní byl obrovský chlap a já ho obdivoval. A když jsem se pak na hotelové škole postavil poprvé za pípu, bylo jasno!

Co doporučuji hostům k pivu? V Lékárně ihned u pípy mám vitrínu plnou dobrot k pivu. Nejvíce oblíbené jsou škvarky, pivní sýr a paštika z jejich jater.

Čím umím své hosty pobavit? Bavíme se navzájem, a to je super! Snažím se o to, aby byla pro každého z mých hostů návštěva Lékárny zážitkem.

Ondřej Rozsypal, 36 let, Plzeň

Výčepní ze Sokolovny Bolevec a Restaurace a šenk Lékárna. Od sportovní střelby přešel v roce 2015 až za výčep. Soutěže se zúčastnil již v minulosti, ale letos poprvé postoupil. Nic by mu nevykouzlilo větší úsměv na tváři než výhra v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender 2019.

Proč jsem se stal výčepním? Přivedla mě k tomu láska k pivu, hlavně k Pilsner Urquell.

Co doporučuji hostům k pivu? Domácí škvarkovou pomazánku a pomalu tažený hovězí krk.

Čím umím své hosty pobavit? Sázím na vtipné historky z "natáčení", a že jich mám požehnaně.

Karel Míšek, 37 let, Plzeň

Výčepní z Plzeňky Plzeň. Mezi finalisty soutěže se zařadil již v roce 2016. Práci za výčepem se věnuje 4 roky. V Pivnici U Šenku, kde dříve pracoval, byla každá směna absolutně netradiční – od bandy fotbalových fanoušků, až po běsnícího kuchaře.

Proč jsem se stal výčepním? Díky mému bývalému tchánovi. Tenkrát přišel a řekl, že si otevřeme hospodu.

Co doporučuji hostům k pivu? Když zacinká Riegrovkou zvon, každý ví, co se hodí k pivu. A pokud neví, musí se přijít podívat do Plzeňky.

Čím umím své hosty pobavit? "Je drzý a vyrušuje při hodině."

Petr Sváček, 24 let, Plzeň

Výčepní ze Švejk Restaurant U Pětatřicátníků. Poprvé se soutěže zúčastnil před rokem. Je si dobře vědom toho, že o pivo se musí pečovat, podávat ho v té nejvyšší kvalitě a posouvat laťku čepování stále dál. Nevšední zážitek? Asi kachna, která vletěla do restaurace a nechtěla ji opustit. Nejspíš jí hodně chutnalo pivo, neplatila na ní ani policie.

Proč jsem se stal výčepním? Jako malý jsem si představoval, jak stojím za výčepem, a komunikuji s hosty. Příležitost začít pracovat v gastronomii jsem se ihned chytl, a jsem za to rád.

Co doporučuji hostům k pivu? Můžu doporučit náš vysoce aromatický pivní sýr s ‚‚minišnýtkem‘‘ piva, který je báječný.

Čím umím své hosty pobavit? To musí posoudit hosté.