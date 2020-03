Měl to být sportovní svátek, jedna z největších akcí na severu Čech. Jenže Světový pohár v rychlostní kanoistice se v Račicích neuskuteční. Kvůli pandemii koronaviru se ruší i evropská olympijská kvalifikace. Oba závody se měly jet na umělém severočeském kanále v květnu.

„Mrzí mě, že se u nás nesejde absolutní špička rychlostní kanoistiky, ale zdraví je na prvním místě. Věřím, že se situace dříve nebo později uklidní a sezona proběhne, i když ve zkrácené podobě,“ řekl předseda Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Závody se zrušily bez náhrady po dohodě Mezinárodní kanoistické federace ICF s Českým svazem. Podle Boháče to bude mít ekonomické dopady. „Ztráty plynoucí ze zrušení závodu nejsou jen sportovní, ale také ekonomické, protože přípravy probíhaly již déle než rok a stály už dost peněz. Věřím, že MŠMT toto vezme jako v jiných případech v potaz,“ apeluje na stát Boháč.





Kanoisté přišli také o všechny domácí závody do 30. dubna, a to jak regionální, tak celostátní včetně prvních nominačních závodů nebo mistrovství republiky na pětikilometrové trati. „Jak zorganizujeme domácí soutěže a kvalifikace na všechny mezinárodní soutěže, to je zatím opravdu ve hvězdách a není to ani na pořadu dne. Podstatné pro nás je, že naše největší naděje pro olympiádu jsou zdrávy a trénink jim jde podle představ,“ řekl kouč reprezentace Pavel Hottmar.



Česko má zatím zajištěná čtyři místa pro olympijské hry v Tokiu, dvě v kategorii kanoistů a dvě mezi kajakáři. Jak se za současné situace upraví kvalifikační systém, to nyní řeší ICF s Mezinárodním olympijským výborem. Jasno by mělo být na počátku dubna. „Pro všechny reprezentanty a jejich trenéry je to hodně těžká situace. Celé dlouhé přípravné období se chystají na kvalifikace a světové soutěže, které se ruší nebo o nichž nyní vůbec netušíme, zda a kdy proběhnou. Také s napětím budeme sledovat, jak ICF rozdělí zbylá dosud nepřidělená místa na olympijské hry. Tajně doufáme, že by se mohl dostat ke slovu čtyřkajak, který byl na loňském mistrovství světa těsně za postupujícími posádkami,“ dodal Hottmar.

Daňkův memoriál se možná neuskuteční

Na severu Čech musely být kvůli koronaviru zrušeny nebo odloženy i biatlonové závody v Břízkách nebo galavečer profesionálního boxu v Ústí nad Labem, kde měla Fabiana Bytyqi obhajovat světový titul.



V nejistotě stále žijí organizátoři mnoha dalších mezinárodních akcí. Od 7. do 10. května je v cyklistickém kalendáři naplánovaný prestižní Závod míru juniorů. „Mezinárodní cyklistická unie UCI pozastavila všechny závody do konce dubna. My máme vše připravené a čekáme na rozhodnutí vlády a UCI. Možná dojde k posunutí termínu,“ přemítá ředitel závodu Svatopluk Henke. Přípravy zatím probíhají i na etapák cyklistek Tour de Feminin, který se má uskutečnit od 2. července.



Velký otazník visí nad tradičním atletickým mítinkem Memoriál Ludvíka Daňka, který se má konat v Turnově 25. května. „Mítink je v ohrožení. Na konečný verdikt je ještě brzo, ale nejspíš budeme nuceni mítink zrušit,“ uvažuje Jana Svobodová, prezidentka pořádajícího AC Turnov.