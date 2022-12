„Moc jsem se na dakarský debut těšila, ale bohužel jsem měla během jednoho z letošních závodů vážnou nehodu. Poranila jsem si při ní zápěstí. Od té doby se zotavuji a bohužel stále nejsem

stoprocentně připravena na start na Dakaru. Naději ale neztrácím, jen se premiéra odkládá na další ročník. Své sestře i Josefu Macháčkovi, který mě zastoupí, budu držet palce,“ uvedla 18letá pilotka.

Náhrada mladé závodnice je víc než důstojná. 65letý veterán Macháček patří mezi hrstku jezdců, kteří zažili dakarské závodění v Africe, Jižní Americe i Saúdské Arábii. Na 45. ročník legendární rallye vyrazí s navigátorem Davidem Schovánkem.

„Těším se na to, že budu v roli závodníka a mentora debutující Aliyyah přímo na trati. Do poslední chvíle jsem doufal, že pojedu. Je to honička, ale určitě se všechno stihne včas a vyrazím v pohodě,“ věří vítěz kategorie T3 Lehkých prototypů z roku 2021. „První půlka soutěže bude kamenitá. Ale moc se těším na tu druhou, na velké duny. Hlavně mi jde o to, abychom oba jeli a byli někde vepředu,“ dodal k náročnému profilu soutěže.

Tento start je tak trochu „nad plán“ domluvené spolupráce s Buggyrou. „Od začátku jsem u Buggyry věděl, do čeho jdu. První tři roky jsem se účastnil vývoje buginy a teď působím jako poradce obou dvojčat Kolocových. Možná jsem trošku radši, že budu asistovat jen jedné, protože budu moci odvést tu nejlepší práci a budu se moct na mentorství soustředit,“ sdělil Macháček.

Své svěřenkyni Aliyyah Koloc úspěšný dakarista věří: „Člověk, který je schopný v gétéčkách řešit situace na trati v rychlostech až 200 km/h, bez problémů zvládá Can-Am, kde se jezdí 130 km/h. Dokáže si poradit se všemi nástrahami terénu, jezdí plynule a rychle. S dobrým navigátorem, kterého vedle sebe má, má velkou šanci na úspěch. Samozřejmě se nesmí stát nečekané věci, které na Dakaru mohou překvapit.“

Zatímco se Aliyyah bude prát s nástrahami saúdskoarabského terénu, na Yasmeen zbyla úloha pozorovatele. „Bude to trochu bolet, jen na ně koukat. Dakar je pro mě jedním z vrcholů motorsportu. Je to týmová hra a je to jako jízda na horské dráze. Jednou jste dole a jednou nahoře. Když se do Dakaru jednou zamilujete, nemůžete přestat. Ale odklad má i světlou stránku, mám rok navíc na přípravu na svůj dakarský start,“ sdělila Yasmeen Koloc.