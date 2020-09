Lovosičtí extraligoví házenkáři, kteří ukončili koronavirovou karanténu, senzačně porazili trefou Jana Kupy v poslední vteřině favorizovanou Plzeň 33:32 (15:18).

„Jsem strašně šťastný, to je první myšlenka, která mne teď napadá,“ řekl pro klubový web Roman Jelínek, trenér HK FCC Město Lovosice a jedním dechem dodal: „V prvním poločase jsme nadělali ohromné množství technických chyb, možná to zapříčinila i ta čtrnáctidenní tréninková absence. Neustále nám soupeř utíkal z minus tři na minus pět a my jsme to nebyli schopni zlomit. Když už jsme se dokázali dostat na dostřel, udělali jsme v útoku nějakou hloupost. Ve druhé půli se naše hra zlepšila jak v obraně tak v útoku. Dostali jsme do naší hry trošku víc klidu a ukázalo se, že tým má velkou vnitřní sílu.“

Senzaci 4. kola nejvyšší soutěže přitom dlouho nic nenasvědčovalo. Ve hře domácích Lovců byla v prvním poločase dvoutýdenní tréninková pauza znát. Často ztráceli míče a Plzeň toho dokázala dokonale využít, když byla navíc její hra podpořena jistým Herajtem v brance. Západočeši si postupně budovali náskok, který ve 21. minutě po brance Chmelíka narostl pro Lovce na hrozivých šest branek (8:14). Poločas vyzněl lépe pro Plzeň v poměru 18:15.

Ve 39. minutě nová akvizice Lovosic Jonsson snižoval na 20:21. Od té doby bylo k vidění drama, ale srovnat se Lovcům podařilo až v 52. minutě na 27:27. Závěr? Za stavu 32:32 udělala Plzeň technickou chybu a v již avizované pasivitě vteřinu před koncem Kupa vstřelil vítězný gól domácích.

Covid s Lovci poměrně pořádně zamával

„Měli jsme 5 kluků, co to odnesli docela ostře. I přesto že jsme měli týden na trénování, tak tihle kluci trénovali možná na padesát procent, protože jim to plíce prostě nedovolily. Ostatní zas nemohli deset dní předtím nic dělat. Takže většina tréninků minulý týden byla spíše v technickým módu. A tak jak to většinou bývá, tak celý týden vypadal prostě blbě. Nic nefungovalo, ale věřil jsem, že to je přesně ten signál k tomu, že to pak zvládneme v ten nejdůležitější den.

Mně to chytlo taky dost výrazně. Měl jsem osm dní horečky, který se nám nedařilo vůbec ničím srazit. Odležel jsem si to a osm dní jsem jenom spal. Devátý den se to zlomilo. A ze svého pohledu musím jen zopakovat, že smekám klobouk před našimi hráči. Já jsem si s nimi po pěti dnech, co už jsem byl po nemoci v pohodě, chtěl dát na tréninku fotbálek, a málem jsem vyplivl plíce. V tu chvíli jsem si uvědomil, s jakým limitem týden odtrénovali.“ JAN LANDA, trenér Lovosic