Sport 5 ve spolupráci s roudnickým týmem Buggyra Racing odvysílá živě všechny čtyři víkendové jízdy čtvrtého podniku ME tahačů na legendárním německém okruhu Nürburgring.

„Ještě žádná stanice v České republice nevysílala závody trucků živě. My se to chystáme tento víkend změnit a na Sport 5 nabídneme českým divákům všechny čtyři závody ze známého okruhu Nürburgring, který se pyšní nejvyšší návštěvností z celého seriálu, kde na tribuny tradičně chodí na 200 tisíc diváků. Všechny závody budou obohaceny o zajímavý komentář. Rozhodně se máte na co těšit,“ láká komentátor stanice Richard Tesař.

Zajímavými postřehy divákům zprostředkuje dvojnásobný evropský šampion a trojnásobný mistr Číny a mistr Indie David Vršecký, pro kterého to bude spolu-komentátorská premiéra. „Moc se na to těším. Ještě nikdy jsem nic podobného nedělal, takže jsem zvědavý, jestli nebudu nervózní. Budu se na to určitě koukat z trochu jiného úhlu pohledu než ostatní diváci, protože jsem v závodní kabině tahače seděl mnoho let. Doufám, že se to divákům bude líbit a budou u televizních obrazovek pořádně fandit našim borcům,“ uvedl šéfkonstruktér stáje Buggyra Racing, který v roce 2003 právě na legendárním okruhu vyhrál svůj vůbec první závod.

Čeští fanoušci mohou fandit Adamu Lackovi. Jednička Buggyry a úřadující vicemistr Evropy je po třech závodech průběžně čtvrtý. „Jedeme úplně nové auto. Z dvanácti bodovaných jízd jsem jedenáctkrát dojel. VK50 drží a má velký potenciál, který v dohledné době určitě využijeme. Nejlépe už na Nürburgringu,“ doufá předloňský šampion, který ztrácí 54 bodů na průběžného lídra Jochena Hahna z Německa. „Smělé myšlenky na zisk titulu mě stále neopouštějí,“ nevzdává boj o titul. „Dám do každého metru okruhu tradičně všechno, v minulosti se mi tato strategie vždycky vyplácela. Jochen bude na domácím okruhu tradičně pod velkým tlakem. V Misanu jsem ho porazil, netuším, proč by tomu tak nemohlo být i na Nürburgringu.“

Barvy českého týmu hájí i britský pilot Oly Janes, který letos nasbíral v úvodních třech podnicích prakticky stejně bodů, jako za celou uplynulou nováčkovskou sezonu.

Premiérový přímý přenos je také skvělou pozvánkou na jediný závod v rámci evropského šampionátu tahačů pod hlavičkou FIA, který se jede na českém území, Czech Truck Prix 2019. Na mostecký autodrom na přelomu srpna a září tradičně vyráží až 100 tisíc lidí.