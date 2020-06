Poprvé v novodobé historii se fanoušci cyklistiky populárního mezinárodního Závodu míru juniorů, který se měl konat od 7. do 10. května v okolí Terezína, nedočkají. "Vzhledem k současně probíhající pandemii covid-19 a v souladu s pokyny UCI se letošní 49. ročník neuskuteční ani v náhradním termínu. Už jsem to vzdal," přiznal ředitel etapového podniku Svatopluk Henke.

Závod míru juniorů 2019, cíl první etapy a vyhlášení vítězů. | Foto: Deník / Karel Pech

Po přesunu do Terezína a okolí se poprvé nepojede. "Jeli jsme nepřetržitě od roku 1974 a ani letos se to rozhodnutí nerodilo lehce, čekali jsme do poslední možné chvíle, ale teď už to opravdu nejde."