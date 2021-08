V pátek dopoledne na závodníky čeká časovka jednotlivců v Třebenicích a odpoledne silniční závod o délce téměř 58 kilometrů v okolí Štětí. V sobotu pak vyrazí cyklisté na bezmála stokilometrovou trať z Teplic do německého Olbernhau. Poslední, také přibližně 100 kilometrová etapa Závodu míru juniorů se koná v neděli dopoledne v Terezíně.

Šestici reprezentantů v dresu s českou trikolorou vede trenér Tomáš Konečný, někdejší elitní závodník. Do reprezentačního výběru se dostala šestice Matyáš Kopecký, Štěpán Telecký, Adam Seeman, Daniel Sporysch, Pavel Novák a Milan Kadlec, který je novopečeným dráhovým mistrem Evropy v bodovačce.

Reprezentační výběr doplňuje trojice domácích ve smíšeném česko-německém týmu Euroregion. V týmu jede Daniel Mráz, Matěj Stránský a Jan Lukeš.

Další závodníci přijeli na sever Čech například z Dánska, Finska, Francie, Lucemburska, Norska, Slovenska, Španělska nebo Ukrajiny.

Pořadatelem závodu je CK Slavoj Terezín.

Výsledky – 1. etapa

(Litoměřice – 100,8 km):



1. Stian Edvardsen-Fredheim (NOR) 2:30:16

2. Per Strand Hagenes (NOR)

3. Pierre Gautherat (FRA)

4. Vlad van Mechelen (BEL) +0:11

5. Romain Grégoire (FRA) +0:13

10. Matyáš Kopecký (CZE) +018