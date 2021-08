Na Litoměřicko se tento týden sjíždí nejlepší juniorští cyklisté z celého světa. Ve čtvrtek na litoměřickém Mírovém náměstí odstartuje 1. etapa a dle tradice bude celkový vítěz znám o čtyři dny později v Terezíně. „Čeká nás ročník, jaký tu vlastně nikdy nebyl. Jelikož patříme mezi úzkou světovou špičku, musí tomu odpovídat i celková úroveň včetně všech bezpečnostních opatření. Troufám si říct, že navzdory té loňské přestávce, kterou jsme si kvůli celosvětové pandemii museli dát, přicházíme letos ještě silnější a pro diváky atraktivnější. Netajím se ale tím, že každý rok nás závod stojí spoustu sil i šedivých vlasů, ale i letos si můžeme oddechnout a prohlásit, že jsme připraveni napsat další kapitolu,“ sdělil Svatopluk Henke, ředitel Závodu míru juniorů.

Čtyřdenní závod je od roku 1995 zařazen do nejprestižnější světové série a i letos je součástí tzv. Nations´Cup Junior. Na peloton, který bude sestaven z dvaceti šestičlenných týmů z devatenácti zemí, čeká celkem téměř čtyři sta náročných kilometrů. Poprvé cyklisté šlápnou do pedálů právě v Litoměřicích. Úvodní stokilometrová etapa je současně tou nejdelší v letošním ročníku. Mladí cyklisté si během ní budou muset poradit se dvěma vrchařskými prémiemi v Lovečkovicích a v Mukařově. Vůbec poprvé pak peloton bude projíždět přímo historickým centrem Úštěku, kde je přichystána rychlostní prémie. Druhá na ně bude čekat ve Vědlicích. Etapa startuje ve 14 hodin a dojezd zpět na litoměřickém náměstí mohou diváci očekávat po 17. hodině.

Druhý závodní den bude tradičně rozdělen na dvě prověrky. Nejprve je na programu obligátní dopolední jedenáctikilometrová časovka v Třebenicích, odpoledne je start nově od 16 hodin ve Štětí. Odpolední silniční rovinatá etapa se sprintem v Hoštce a cílem po necelých šedesáti kilometrech opět ve Štětí má jezdce přenést do náročných víkendových soubojů o žlutý trikot. Sobotní „královská“ etapa odstartovaná ve 14 hodin v Teplicích mladé závodníky převede do Německa. Ještě než se cyklisté dostanou do cílového horského městečka Olbernhau, budou se muset porvat se stoupáním na vrchařskou prémii na Cínovci a následně v německém Seiffenu. „Letos mimo časovky došlo prakticky na všech tratích k celé řadě změn, které věřím, že se budou líbit nejen účastníkům, ale také divákům. Přece jen třeba sobotní průjezd kolem vodní nádrže Fláje bude pastvou pro oči. Zajímavý bude i čtvrteční průjezd centrem Úštěku, sobotní speciální prémie na česko-německé hranici nebo dále nedělní sprint u terezínského muzea. To všechno jsou nová zpestření letošního ročníku, kdy se cyklisty snažíme bezpečně přivést k publiku. Svoji nemalou zásluhu na tom má i dlouhodobě skvělá spolupráce s Policií ČR, za kterou jsem osobně velmi vděčný a patří jí za to velký dík,“ upozornil na důležité body ředitel Henke.

Závěrečná etapa je historicky spjatá s Terezínem, odkud peloton odstartuje neděli v 9 hodin a konečný držitel žlutého trikotu zde bude potvrzen po jedenácté hodině. V rámci posledního dějství se ale stále mohou karty zamíchat a to především díky kvartetu stoupání v Pohořanech nad Litoměřicemi. Závěrečných takřka sto kilometrů tedy nebude procházkou růžovou zahradou. „S potěšením mohu oznámit, že letos poprvé si cyklističtí fanoušci opravdu přijdou na své. Podařilo se nám na všechny etapy připravit živý přenos. Nejen, že v místě cíle bude obrazovka přenášet „live stream“, ale sledovat ho lidé budou moci i on-line na svých zařízeních, včetně regionální televize. Bude to další z mnoha premiér, na kterou jsem sám zvědavý. Vím, že v horských úsecích může být trochu problém s přenosem, a tak se dopředu trochu alibisticky omlouvám, pokud náhodou vše nebude zcela stoprocentní, ale děláme vše proto, abychom ten letošní ročník opět posunuli o úroveň výše. Vždyť příští rok nás snad čekají velké kulatiny,“ podotkl Svatopluk Henke, bývalý vynikají československý reprezentant.

O žlutý trikot bude bojovat na sto dvacet cyklistů z devatenácti zemí. Mezi nimi bude i devítka domácích borců. Reprezentační šestici povede někdejší elitní jezdec, kouč Tomáš Konečný. Trojice českých závodníků pak pojede v dresu smíšeného česko-německého týmu Euroregionu, pro jehož start se pořadatelům opět podařilo vyjednat výjimku.

Závod letos získal velkého partnera – společnost Sazka a na jeho čistý průběh bude dohlížet žena. Lotyšanka Elita Grasina bude po české Simoně Davídkové teprve druhou ženou v roli hlavního rozhodčího závodu. „Závod míru je pro mladé závodníky často vstupenkou do velkého světa cyklistiky. Ani se nemusíme ohlížet tak daleko – vždyť takový Tadej Pogačar, dnes dvojnásobný vítěz Tour de France, tu startoval před pěti a šesti lety. Známých jmen, které se proslavily v profi pelotonu, je tu ale celá řada a jsem přesvědčen, že budou i součástí toho letošního ročníku. Pojďme ho tedy bedlivě sledovat společně,“ zve diváky Patrik Pátek, tiskový mluvčí Závodu míru juniorů.