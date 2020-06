„Měl jsem možnost pořádně vyladit, sešel jsem se s formou, což na domácích závodech nebývá zvykem,“ culil se sympatický kajakář, který finále singlu na kilometru vyhrál o 5 sekund. „Ukázalo se, že bych asi byl schopný na svěťácích závodit o medaile,“ uvažoval.

Dostal při testech zkouší i novinku, o centimetr delší pádlo. I takhle drobný rozdíl na více než 220 centimetrů dlouhém pádle je znát. „Prodloužení mi pomohlo v tom, že nemusím být tolik předkloněný, abych dobře zasadil do vody a cítil vodu, o kterou se můžou zapřít. Když se na to podívám zpátky, je na některých závodech vidět, že jsem hlavně v povětru do vody hrabal,“ řekl.

Sedmadvacetiletý kajakář se na sever Čech vrátí na přelomu července a srpna na mistrovství republiky (30. 7. – 2. 8). Jediný vrcholný mezinárodní závod by ho měl čekat na konci září v Szegedu, kde bude MS neolympijských disciplín a podnik Světového poháru v těch olympijských, ale jisté to není. „Je to atypický termín, takže jsme o tom silně debatovali, jestli tam vůbec jet. A pokud tam jet, tak co jet,“ dodal.

Pozici české kanoistické jedničky v Račicích potvrdil i Marin Fuksa. Během testů, při kterých odjel na singlu i deblu stejně jako Dostál šest závodů, se ale necítil ideálně. Obzvlášť při rozjížďce se hodně trápil. „Tohle byly první dva kilometry, tak to bylo znát. Zase jsem si uvědomil, jak je to dlouhé a jak to bolí. A jsem rád, že to mám úspěšně za sebou. Ta prvotní nervozita ze začátku té sezony ze mě spadla a doufám, že to bude takhle na vítězné vlně pokračovat celý rok,“ řekl sedmadvacetiletý reprezentant, který v přípravě s bratrem a deblovým parťákem Petrem pracuje hlavně na vytrvalosti.

Jeho hlavním motivací je mistrovství ČR v Račicích. Účast na případném MS a SP v Szegedu je nejistá. „Tohle jsme ještě nezvažovali. To se po republice dohodneme s týmem.“