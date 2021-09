„Neuvěřitelně to prožívám,“ rozplývá se trenér mládežnických reprezentací a extraligového Ústí. „Mám z kluků velkou radost. Se všemi se znám osobně a se spoustou kluků jsem na nějaké úrovni spolupracoval, ať už to byl univerzitní tým, třiadvacítka nebo na klubové úrovni.“

Šedesátník Vašina vyzdvihuje heroické výkony, které Češi proti silným soupeřům předvádí a které je poslaly do osmifinále. „Hrají na hraně svých možností,“ cení si. „Mně se ten jejich volejbal líbí, krásně se na to dívá. Je to bojovné a diváka to vtáhne do děje. Je tam vidět velká odvaha,“ sype ze sebe komplimenty.

Víkendový zápasový trojblok českých volejbalistů sledoval přímo v Ostravě. „Byli jsme tam celé ústecké družstvo, trénovali jsme tam a večer chodili na zápasy,“ prozrazuje. Nejvíce ho nadchl skalp vicemistrů ze Slovinska v zahajovacím utkání turnaje. „To byla bomba!“ okamžitě vyhrkne. „S Bulharskem jsme to měli na ruce, ale prohrát s tak světovým týmem plným superhvězd 2:3, to není ostuda. Ten bod je obrovsky důležitý.“

Lukáš Vašina.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Přestože Vašina reprezentanty dokonale zná, překvapila ho psychická odolnost mladých hráčů a sebevědomí, které z nich vyzařuje. „V reprezentaci se sešli slušně mentálně srovnaní, není tam nikdo, kdo se strachuje. Na to, jak máme relativně mladé družstvo, tak to sebevědomí je tam vidět. S Černou Horou to bylo o bití a nebití, tak kluci to ustáli neuvěřitelným způsobem. V koncovkách si museli sáhnout mentálně hodně hluboko,“ líčí kouč Vašina.

„Nejde si říct, že teď budu odvážný a půjde to. To ve vás musí být, jenom se to musí dostat ven. Když budu mluvit za mého syna Lukyho, tak on to sebevědomí má. Má za sebou titul mistra a vicemistra Evropy, deváté místo na mistrovství světa. Už v sedmnácti letech byl jako kadet druhým nahrávačem v extraligové Ostravě. Navíc on má takovou povahu.“

Nedílnou součástí základní šestky

Právě jeho syn Lukáš je nedílnou součástí základní šestky. „Každou chvíli si voláme. Když jsem se s ním viděl, bavili jsme se o posledním balónu, který měl na ruce proti Bulharsku, jestli to nešlo zahrát jinak,“ vypráví. Na svého syna je pyšný. „Mám radost, že hraje dobře a pro družstvo je důležitý. Koukal jsem se, že je nejlepším přihrávačem z 24 týmů na mistrovství Evropy. Je to potěšující. Hezky se na to dívá, mám z toho dobrý pocit.“

Zdroj: Youtube

Vašina by si přál, aby se podařilo zopakovat dvacet let starý historický úspěch z tehdejšího šampionátu v Ostravě, kde Češi skončili čtvrtí. „Před dvaceti lety tady byla vynikající generace. Zažil jsem ji chvilku jako asistent trenéra Igora Prieložného a potom i jako manažer reprezentace. Byl to špičkový mančaft složený z borců, kteří hráli italskou a francouzskou ligu. Tonda Lébl byl v té obě nejlépe útočícím hráčem. Vyhráli první ročník Evropské ligy, kdy v semifinále porazili Holanďany a ve finále Rusáky,“ srovnává.

„Netroufám si říct, jak letos kluci skončí, nebo jaké mají šance. Kdyby se ale obhájilo čtvrté místo z před dvaceti let, tak by to byl zázrak, který bych si přál. Top pět týmů v Evropě, je i top pět týmů na celém světě. Jestli narazí na Francii nebo Srbsko, tak to bude strašně těžké.“