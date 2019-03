Před osmými Lovci stojí velká výzva. Když v sobotu doma složí lídra a úřadujícího mistra Karvinou, zahrají si play-off. Severočeši mají výhodu lepšího vzájemného střetnutí se Zubřím, a tak se nemusí ohlížet na paralelně hrané utkání s Jičínem.

„Další zápas o všechno. Po sérii nevydařených zápasů na venkovních hřištích se dalo očekávat, že se bude rozhodovat až v posledním kole. My uděláme maximum pro to, abychom favorita zaskočili a odehráli s ním vyrovnaný zápas, tak jak se nám to podařilo na podzim na jeho hřišti. Utkání se budeme snažit vůlí a nasazením rozhodnout v náš prospěch, abychom v play-off nechyběli,“ hlásí sportovní ředitel Lovosic Vojtěch Srba, který v krizových okamžicích pomáhá trenérovi Janu Landovi na lavičce.

V Karviné odehráli Lovci s mistrem vyrovnaný zápas a padlio jediný gól. Doma jsou Lovosičtí letos neporazitelní. „Náš soupeř je v letošní sezoně největším aspirantem na mistrovský titul, což už potvrdil ziskem Českého poháru. Mají velice kvalitní tým s výborným brankářem. My ale hrajeme zápas o vše, musíme do toho dát každý 100 % nasazení a věřím, že s podporou našich výborných fanoušků prodloužíme naši domácí neporazitelnost a postoupíme do play-off,“ burcuje lovosická spojka Jiří Bouček.

Karvinští však nepojedou takovou štreku jen na výlet.S Plzní se totiž přetahují o vítězství v základní části. „Nečeká nás nic lehkého. Lovosice mají nůž pod krkem. Určitě budou bláznit, hrát na krev, musí totiž vyhrát. Ale to my chceme taky a jedeme tam pro dva body,“ vzkazuje karvinský pivot Jan Užek.

Bitva o všechno začnev Lovosicích v sobotu od 18 h.