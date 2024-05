V příjemném fotbalovém areálu v Travčicích u Terezína se konal další ročník Zaměstnanecké ligy Deníku. V základním kole se tady utkalo celkem pět firemních týmů a to Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., 2 JCP a.s., Schoeller Křešice s.r.o., Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o., Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.

Zaměstnanecká liga Deníku 2024 v Travčicích. | Video: Deník/Václav Veverka

Po náročných bitvách v krásném počasí a na nádherném přírodním trávníku se z prvenství radovala v deníkovské soutěži už zkušená firma 2 JCP. Na druhém místě skončili fotbalisté z Indorama Ventures Mobility Bohemia. Bronzovou placku dostali od hostesek na krk hráči Aoyama Automotive Fasteners Czech.

Týmy se spolu utkaly na dvakrát deset minut s pěti hráči v poli a jedním brankářem. Po základních duelech se určilo pořadí do zápasů o umístění. Ve finále si to pak rozdaly nejúspěšnější celky 2 JCP a Indorama Ventures Mobility Bohemia. 2 JCP přesvědčivě slavila 5:2.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Super dneska. Úžasní spoluhráči a celý turnaj pro náš tým úžasný,“ rozplýval se z družstva vítězů Patrik Šeba, který se dostal do nominace na turnaj ve středu ráno. „Řekli mi to u kafe u Káji Nebeskýho v kanclu,“ chechtal se sympaťák Šeba, ve velkém fotbale jinak hráč SK Roudnice.

Kapitán Karel Nebeský z 2 JCP už složil úspěšný tým i v loňském roce. Při výběru spoluhráčů má zlatou ruku.

„Vyhráli jsme vlastně popáté v řadě. De facto je to polovina týmu, co tady dneska nastoupila. U nás ve firmě je výběr fotbalistů opravu velký, možná bychom postavili i dva týmy, ale drželi jsme se toho postavit co nejsilnější jeden tým a jsem rád, že to dneska vyšlo a postoupili jsme do dalšího kola,“ usmíval se spokojený Karel Nebeský. První tři nejlepší týmy obdržely od Deníku diplomy, medaile a památeční poháry.

Jaké ceny pak na nejlepší mužstva turnaje čekají? Z okresních kol se postupuje do krajských a pak celorepublikového finále. Nejúspěšnější celky se mohou těšit například na třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání ligy dle svého výběru, nebo na dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje či na čtyřdenní wellness pobyt v SPA resortu PAWLIK-AQUAFORUM ve Františkových Lázních.

Zaměstnanecká liga Deníku – Travčice:

O 3. místo: Aoyama Automotive Fasteners Czech - SOŠ technická a zahradnická Lovosice 4:2

O 1. místo: 2 JCP - Indorama Ventures Mobility Bohemia 5:2

Konečné pořadí: 1. 2 JCP a.s., 2. Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o., 3. Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o., 4. SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o., 5. Schoeller Křešice s.r.o.