Úvodní etapu 51. ročníku Závodu míru juniorů vyhrál norský reprezentant Jorgen Nordhagen. Aktivní mladík si to o vítězství rozdal na cílové rovince s Američanem Augustem. Seveřan byl sotva o galusku rychlejší.

Závod míru 2023, 1. etapa | Foto: Patrik Pátek/PatRESS

„Byla to na úvod velmi těžká etapa, ale já se jí snažil udělat ještě těžší. Ve stoupáních jsem se cítil skvěle, takže jsem se rozhodl útočit, co to jen půjde. Od začátku jsem chtěl být vepředu, takže to ani jinak nešlo. Navíc jsme skvěle spolupracovali s Augustem. To prostě muselo dopadnou,“ pronesl v cíli rozhodně vítěz etapy Nor Jorgen Nordhagen.

Do 1. etapy nastoupilo přesně 141 cyklistů z 24 týmů a 21 zemí. Na úvod jezdce čekala náročná stokilometrová etapa se startem a cílem na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Na programu byly dvě vrchařské prémie – nejprve v Lovečkovicích a následně v Mukařově. Členitý profil způsobil, že velmi brzy startovní pole přestalo být kompaktní, ale právě druhá vrchařská prémie byla pro etapu rozhodující. Ihned po ní, tedy třicet kilometrů před cílem, se k rozhodujícímu úniku rozhodla dvojice – Jorgen Nordhagen a Američan Andrew August. Ta nenechala nic náhodě a spěchala do cíle v Litoměřicích. Seveřan měl v závěrečném spurtu nepatrně více sil a nakonec to byl právě on, kdo mohl slavit etapové vítězství. Současně se ihned oblékl do žlutého trikotu lídra závodu. „Mám radost. Vždyť Závod míru je jeden z největších etapových závodů na světě,“ usmíval se spokojeně Nordhagen, kterého na slavnostní pódium doprovodil druhý Andrew August a třetí Dán Albert Philipsen, který s odstupem třiadvaceti vteřin přivedl na bronzové příčce hlavní pole.

Už před samotným startem přišel trochu šok a velké zklamání pro domácí fanoušky. Odchovanec terezínské cyklistiky Štěpán Zahálka startující v českém reprezentačním výběru měl při rozjíždění velmi nepříjemný pád ve sjezdu v Žitenicích. Po ošetření a výměně kola ale do závodu stihl tak tak nastoupit. „Štěpán byl pomlácený už z minulého týdne a teď se serval znovu. Nastoupit s takovým hendikepem, to je člověk hodně oslabený. Je to smůla a všechny nás to mrzí. Uvidíme, jak se s tím popere,“ poznamenal k nehodě reprezentantův úspěšný bratr Matěj, který je úřadujícím elitním mistrem republiky a do Litoměřic se přijel na debut mladého Štěpána podívat. Štěpán nakonec cílovou páskou projel na 78. místě se ztrátou více než čtyř minut. Nejlepším z domácích jezdců byl devatenáctý Jan Bittner, který přijel v hlavním poli.

V pátek, tedy ve druhém závodním dnu, na peloton čekají hned dvě závodní prověrky. Nejprve je na programu devítikilometrová časovka jednotlivců, která se poprvé jede v Třebívlicích u oblíbené „Švestkové dráhy“. Odpoledne se jezdci musí porvat s šedesátikilometrovou rovinatější etapou se startem v Roudnici nad Labem a cílem ve Štětí. „Uvidíme, jak dopadne časovka, ale pak věřím, že se nám žluťáka podaří udržet,“ neskrývá své ambice průběžný lídr závodu Nor Nordhagen, který byl v loňském roce v celkovém hodnocení jako „prvoročák“ bronzový a letos má hodlá svůj výsledek ještě vylepšit.

Výsledky – 1. etapa (Litoměřice, 102,8 km):

1. Jorgen Nordhagen (Norway) 2:29:27

2. Andrew August (USA) – stejný čas

3. Albert Philipsen (Denmark) +0:23

4. Patrick Frydkjar (Den)

5. Thom van der Werff (NED)

19. Jan Bittner (CZE) – všichni stejný čas

78. Štěpán Zahálka (CZE) +4:20