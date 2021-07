"Nepřijedu, jsem zaneprázdněný svou prací a z Lipna to mám daleko," omluvil se 53letý Chalupa pořadatelům. "Budu to ale sledovat," dodal.

Jaký význam a prestiž má pro české veslování fakt, že se v Račičích koná tenhle šampionát?

Je to světová akce. Sice to není to velké mistrovství světa, ale pořád je to světový šampionát. Přijedou sportovkyně a sportovci, kteří mají své místo mezi nejlepšími. A že se to koná právě v Račicích, svědčí o tom, že to tam děláme dobře a že se tam veslaři rádi vrací.

Vzpomenete si na sebe, jak pro vás byly juniorské šampionáty důležité?

Já tuhle kategorii bohužel vynechal, za mě se třiadvacítkové závody nejezdily. Od začátku jsem závodil s dospělými. Bylo to tvrdé, drsné a první úspěch se dostavil až v jednadvaceti letech. Je dobře, že mladí závodníci mají svůj šampionát, kde ještě nejsou ti vyzrálí dospělí závodníci. A když na takovém šampionátu uspějete, je to velké povzbuzení a zároveň motivace uspět pak i mezi dospělými.

Ondřej Synek musel kvůli zdravotním problémům vzdát olympiádu. Vidíte nějaké jeho možné nástupce, kteří by se mohli právě tady ukázat?

Netroufnu si teď nikoho jmenovat. Máme spoustu mladých veslařů, kteří sbírali medaile na juniorských šampionátech. A mezi nimi určitě naděje jsou. Jen to musí opakovaně dokazovat, naplno se prosadit a Ondru nahradit. Jako kdysi dávno Ondra nahradil mě. Domácí konání šampionátu jim mohlo pomoct.

Jaký byl vůbec vás nejpovedenější závod v Račicích? Vzpomenete si na nějakou chvíli, která se vám nesmazatelně zapsala do paměti?

To bylo mistrovství světa 1993, kdy jsem poprvé porazil Thomase Langeho. Bohužel tam přijel i Kanaďan Derek Porter, který porazil nejen Langeho, ale i mě. Ten mi udělal čáru přes rozpočet. I tak to byl pro mě nejdůležitější závod, který jsem v Račicích jel.

Má z vašeho pohledu areál v Račicích pro závodníky nějaká specifika, které laik na první pohled nemá šanci vidět?

Každý umělý kanál má svá specifika. Záleží na tom, jakým směrem je postavený, jaké je tam proudění vzduchu, to je nejdůležitější. Nejlepší je, když fouká jedním směrem buď od startu, nebo z cíle. Problém bývá, když fouká z boku, pak se krajní dráhy stávají neregulérní a musí se to řešit. To je ale problém všech umělých drah. V Račicích je fajn, že máte závodníky blízko, vidíte je dobře, trenéři s nimi mohou jet po břehu. To na velkých jezerech nejde. V posledních letech se v Račicích hodně budovalo a je tam skvělé zázemí, ubytování, stravování. Je to závodiště světových parametrů.

Sednete ještě občas do skifu, nebo už spíše vzpomínáte?

Spíše se posadím do lodí na příbřežní veslování. Někdy si ale sednu i do skifu, to spíše tak z nostalgie, nebo když potřebuji stačit někomu rychlejšímu. Ale je to jen párkrát do roka.